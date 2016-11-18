YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE 'BYLOCK' OPERASYONU
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne FETÖ operasyonu düzenlendi. 103 öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı var
ETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki (YTÜ) akademik yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 103 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine polis tarafından sabah saatlerinde YTÜ'nun akademik yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda ilk belirlemelere göre 70 akademisyen gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında profesörlerin de bulunduğu 103 şüphelinin bir kısmının 'ByLock' kullandığı öğrenildi.
kaynak:habertürk
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