Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Brezilyalı kanat oyuncusu Osvaldo ile ilgili menajeri Adauto Nazaro'dan flaş açıklamalar geldi.

"Beşiktaş yönetimiyle temas halindeyiz." diyerek sözlerine başlayan Adauto Nazaro, "İspanya'dan bugün bir haber daha geldi ve Osvaldo'nun şartlarını öğrenmek istediler. Recife yönetimiyle de transfer şartlarını görüştüm ve onlara bilgi verdim. Osvaldo'nun kontratı sezon sonunda bitiyor. Birkaç gün içinde imzalar atılır. Bence bu transfer olacak." ifadelerini kullandı.

"BEDAVAYA TRANSFER EDEBİLECEKLERİ BİR OYUNCU"

Brezilya'daki haberin detayında; Aralık 2017'de kontratı bitecek olan Osvaldo için ufak bir bonservis ücretinin ödenebileceği belirtilirken, menajeri Adauto Nazaro ise, "Kontratı zaten bitecek ver bence hiçbir kulüp büyük bir ücret ödemeyecektir. Ayrıca, bedavaya transfer edebilecekleri bir oyuncu için kimse bonservis ödemek istemez. Ancak, elbette resmi bir teklifin de gelmesi gerekiyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

Osvaldo'nun Sport Recife'de mutlu olduğunu belirten Adauto Nazaro, "30 yaşında ve tekrar Avrupa'da forma gitmek istiyor. Ailesi de onun yanında. Her zaman Avrupa'da üst düzey futbol oynamayı düşledi." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

RECIFE YÖNETİSİNE BEŞİKTAŞ SORUSU!

Sport Recife yöneticisi Alexandre Faria ise kendisine yönelen Beşiktaş sorusuna, "Kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı." cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada