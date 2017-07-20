İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Yıldız oyuncunun menajeri duyurdu: Beşiktaş ile imzalayacağız

YILDIZ OYUNCUNUN MENAJERİ DUYURDU: BEŞİKTAŞ İLE İMZALAYACAĞIZ

Beşiktaş'ın ilgilendiği Brezilyalı kanat oyuncusu Osvaldo'nun menajeri Adauto Nazaro, "Beşiktaş yönetimiyle temastayız. Birkaç gün içinde imzalar atılır." dedi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Yıldız Oyuncunun Menajeri Duyurdu: Beşiktaş İle İmzalayacağız(9/10)5

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Brezilyalı kanat oyuncusu Osvaldo ile ilgili menajeri Adauto Nazaro'dan flaş açıklamalar geldi.

"Beşiktaş yönetimiyle temas halindeyiz." diyerek sözlerine başlayan Adauto Nazaro, "İspanya'dan bugün bir haber daha geldi ve Osvaldo'nun şartlarını öğrenmek istediler. Recife yönetimiyle de transfer şartlarını görüştüm ve onlara bilgi verdim. Osvaldo'nun kontratı sezon sonunda bitiyor. Birkaç gün içinde imzalar atılır. Bence bu transfer olacak." ifadelerini kullandı.

"BEDAVAYA TRANSFER EDEBİLECEKLERİ BİR OYUNCU"

Brezilya'daki haberin detayında; Aralık 2017'de kontratı bitecek olan Osvaldo için ufak bir bonservis ücretinin ödenebileceği belirtilirken, menajeri Adauto Nazaro ise, "Kontratı zaten bitecek ver bence hiçbir kulüp büyük bir ücret ödemeyecektir. Ayrıca, bedavaya transfer edebilecekleri bir oyuncu için kimse bonservis ödemek istemez. Ancak, elbette resmi bir teklifin de gelmesi gerekiyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

Osvaldo'nun Sport Recife'de mutlu olduğunu belirten Adauto Nazaro, "30 yaşında ve tekrar Avrupa'da forma gitmek istiyor. Ailesi de onun yanında. Her zaman Avrupa'da üst düzey futbol oynamayı düşledi." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

RECIFE YÖNETİSİNE BEŞİKTAŞ SORUSU!

Sport Recife yöneticisi Alexandre Faria ise kendisine yönelen Beşiktaş sorusuna, "Kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı." cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Oyuncunun  Menajeri  Duyurdu  Beşiktaş  İle  İmzalayacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER