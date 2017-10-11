YILDIZ OYUNCUDAN MİLLİ TAKIMA BURUK VEDA
2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda'da, yıldız futbolcu Arjen Robben son maçtan sonra milli takımı bıraktığını açıkladı.
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında evinde İsveç'i 2-0 mağlup eden Hollanda, averaj farkıyla grubu üçüncü sırada tamamladı ve play-off vizesi alamayarak Dünya Kupası hayallerini kaybetti.
MAÇTAN SONRA BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
İsveç maçında attığı iki golle takımını zafere taşıyan Arjen Robben, karşılaşmanın ardından Hollanda Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Hollanda formasıyla 96 maça çıkan Robben, bu maçlarda 37 gol attı ve 35 asist yaptı. Robben, milli formayla ilk maçına 2003'te hazırlık maçında Portekiz'e karşı çıkmıştı.
33 yaşındaki yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takım formasıyla 2004, 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonası, 2006, 2010 ve 2014'te ise Dünya Kupası'nda mücadele etti.
Kaynak: haberinburada
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