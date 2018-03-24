İrlanda maçında Milli takıma tek golle zaferi getiren Mehmet Topal, maç sonrasında flaş bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha, Avrupa Şampiyonası'ndan elenmemizin ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Mehmet Topal maç sonunda ,"Bazı ağabeylerimiz bizi üzecek yorumlar yapıyor diye duyduk. Futbolun içinden gelen ağabeylerimizin bu tarz yorumları kırıcı olabiliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüm. Ancak söz konusu milli takım olunca duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Biz millet olarak sert olmaya başladık. Eleştiriler sert olmaya başladı. Bu genç kardeşlerimizin desteğe, morale ihtiyacı var. Medya olarak futbol camiası olarak herkesin desteğini bekliyor bu gençler." diye konuştu

Kaynak: haberinburada