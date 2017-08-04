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Yıldız Hamidiye Camisi'ni İbadete Açan Erdoğan'dan, Fetö'ye Sert Mesaj
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YILDIZ HAMİDİYE CAMİSİ'Nİ İBADETE AÇAN ERDOĞAN'DAN, FETÖ'YE SERT MESAJ


Yıldız Hamidiye Camisi'ni İbadete Açan Erdoğan'dan, FETÖ'ye Sert Mesaj
Tarih : 04 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Yıldız Hamidiye Camisi'ni İbadete Açan Erdoğan'dan, Fetö'ye Sert Mesaj(5/10)1

1885 yılında Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yıldız Hamidiye Camii, İstanbul için müstesna bir eserdir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İSTANBUL İÇİN MÜSTESNA BİR ESERDİR"

Camilerimiz ve mescidlerimiz buralarda okunan ezanlar, namazlar, irad edilen vaazlar, hıfz edilen Kuran-ı Kerim'ler sebebiyle İslam'ın alameti farikasıdır. Bu cami İstanbul için müstesna bir eserdir.

"EZANLARI SUSTURMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

"Ecdadımız, Haçlı Seferleri'nden beri devam eden mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlardır. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar, öncelikle dikkat edin, mabetlerimizi hedef alıyorlar. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki mütevazı camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul'da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de yine sela okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar. Kimsenin gücü yetmeyecek."

"MİLLETİMİZİN MAYASI SAĞLAMDIR"

"Üzerimizdeki emanete halel getirmek şöyle dursun, işte burada olduğu gibi dinimizin alameti camilerimizi, mescitlerimizi ihya ediyoruz. İşte gerek camimiz, gerek şu gördüğünüz saat kulesi, hakikaten bir alameti farika. İnşallah Yıldız Sarayımızı yeniden ihya ediyoruz. Her yanıyla inşallah dört dörtlük hale getireceğiz. Bununla da kalmıyor, şimdi Çamlıca sırtlarında, artık silüeti tamamen ortaya çıkmış olan camimiz gibi tarihe mal olacak yeni abide eserler de inşa ediyoruz. Çamlıca tepesindeki o camimiz de inşallah Cumhuriyet tarihinin, hatta Osmanlı'ya da şöyle uzandığımızda belki de bir numara olacak. Cemaati itibarıyla, yoğunluğu itibarıyla bu denli büyük bir eseri inşallah şöyle 1-1,5 yıl içinde tamamlayacağız. Bizim milletimizin mayası sağlamdır, özür sağlamdır. Böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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