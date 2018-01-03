YILDIZ FUTBOLCUYU KAHREDEN OLAY! BEBEĞİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Manchester City'de forma giyen İspanyol yıldız David Silva, oğlunun erken doğduğunu ve hayatta kalmak için mücadele verdiğini duyurdu.
İspanyol oyuncu David Silva, merak edilen kişisel sorununa açıklık getirdi.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yıldız futbolcu, son günlerde uğraştığı problemin erken doğan oğluyla alakalı olduğunu duyurdu.
"OĞLUM DOKTORLARIN YARDIMIYLA SAVAŞMAYA DEVAM EDİYOR"
Silva, takım arkadaşlarına hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ederken şunları ifade etti:
Özellikle takım arkadaşlarıma, menajerime, kulübüme durumumu anladıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca oğlum Mateo'nun aşırı erken doğduğunu da paylaşmak istiyorum. Doktorların yardımıyla günden güne savaşmaya devam ediyor.
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Yıldız futbolcunun bu açıklamasının ardından kullanıcılar, Silva'ya destek mesajları yağdırdı.
GUARDIOLA: "AİLE, EN ÖNEMLİ ŞEY"
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ise "Takım için oynamak istiyor ama aile önce gelir. Aile, hayattaki en önemli şey. Oynatmak için onu asla zorlamam. Bazı günler takımda olacak, bazı günler olmayacak. Ailesinin sağlık durumuna göre şekillenecek" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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