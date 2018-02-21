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Yıldız futbolcunun evine hırsız girdi

YILDIZ FUTBOLCUNUN EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Barcelona'nın 120 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Coutinho'nun evine hırsız girdi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 16:10
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İspanya'nın dev kulübü Barcelona'ya devre arasında rekor bonservis bedeli ile transfer olan Philippe Coutinho'nun İspanya macerası kötü başladı. Liverpool'dan 120 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya imza atan Brezilyalı yıldızın yeni taşındığı evine hırsız girdi. Philippe Coutinho'nun eşi Aine ve çocukları Maria ile Philippe Jr. ile akşam yemeği yemeye gittiği sırada gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası polis soruşturma başlattı.

BİR ŞEY ÇALINIP ÇALINMADIĞI BİLİNMİYOR

İngiltere'den İspanya'ya geldikten sonra Barcelona'nın eski yıldızı Cesc Fabregas'ın evine yerleşen Philippe Coutinho, arkadaşlarının Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanacak maça hazırlandığı sıralarda hırsızlık olayına maruz kaldı. 19 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen olayda Philippe Coutinho'nun evinden hangi eşyaların çalındığına dair bilgi verilmedi. Hırsızlık olayını araştıran polisin, henüz herhangi bir şüpheli bulamadığı belirtildi.

Philippe Coutinho, Liverpool ile grup maçlarında oynadığı için Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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