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Yıldız futbolcunun açtığı döner dükkanı doldu taştı

YILDIZ FUTBOLCUNUN AÇTIĞI DÖNER DÜKKANI DOLDU TAŞTI

Eski Galatasaraylı Podolski, Almanya'da dönerci açtı. Mangal Döner'in önünde izdiham oluştu.

Tarih : 09 Ocak 2018, 17:30
Puan Ver : Yıldız Futbolcunun Açtığı Döner Dükkanı Doldu Taştı(5/10)1

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde dönerci açtı. İki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Podolski'nin, Salih ve Metin Dağ kardeşlerle açtığı "Mangal Döner"in açılışına, futbolcunun hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, Dağ kardeşlerin işlettiği restoranın yemeklerine gerek lezzet gerekse kalite olarak hayran kaldığını ve böyle bir yatırım yapma fikrinin oluştuğunu söyledi. İki yıl yaşadığı Türkiye'de yemek kültürünün geliştiğini kaydeden Podolski, şu ifadeleri kullandı:

ORTAK ŞUBE AÇTILAR

"Türkiye'de çok lezzetli yemekler yedim. Geri dönünce Köln'de Mangal Restaurant'ın sürekli müşterisi oldum. Daha sonra sahipleriyle arkadaş olduk ve bu restoranın şubesini birlikte ortak açma fikri oluştu.

"HALKA YAKIN OLMAYI SEVİYORUM"

Beş yıldızlı restoran açmaktansa, halka daha yakın olmayı seviyorum. Sırada ne var derseniz onu şu an bilmiyorum, zaman gösterecek."

Restoran işletmecisi Metin Dağ ise Galatasaray taraftarı olduğunu, Podolski gibi ünlü bir futbolcuyla iş yeri açmanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Podolski'den imza alabilmek ve kebap yiyebilmek için beş saate yakın bekleyenlerin olduğu kalabalık geç saatlere kadar dağılmadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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