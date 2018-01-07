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Yıldız Futbolcu Wesley Sneijder: Paranın Rolü Büyük

YILDIZ FUTBOLCU WESLEY SNEİJDER: PARANIN ROLÜ BÜYÜK

Katar'ın Al-Gharaff takımına transfer olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, bu tercihinde paranın önemli bir rol oynadığını gizlemedi.

Tarih : 07 Ocak 2018, 02:30
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Wesley Sneijder: Paranın Rolü Büyük(7/10)3

Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharaffa'ya transfer olan Wesley Sneijder, Hollanda basınına bu seçimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al-Gharaffa ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varan Sneijder, tercihinde maddi şartların önemli bir rol oynadığını gizlemedi.

"PARANIN ROLÜ OLMADIĞINI SÖYLERSEM YALAN SÖYLEMİŞ OLURUM"

Katar'ı tercih etmende para ne kadar rol oynadı? şeklindeki soruyu da yanıtlayan Sneijder, "Paranın rolü olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Özellikle 33 yaşındaysanız ve çok fazla seçim şansınız yoksa..." cevabını verdi.

Hollandalı oyuncu transfer sürecinin çok hızlı gerçekleştiğini de dile getirirken, "Her şey birkaç gün içerisinde gerçekleşti. Bu yeni maceramı büyük bir heyecanla bekliyorum" dedi.

BÜLENT UYGUN: "KATAR'A BÜYÜK GÜÇ VERECEKTİR"

Transferin resmileşmesinin ardından Al-Gharaffa Teknik Direktörü Bülent Uygun da açıklamalarda bulunmuş ve Sneijder ile ilgili "Sneijder ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardık. Pazar günü özel uçakla Fransa'dan Katar'a gelecek. Kalite anlamında ve futbol mantalitesi olarak Katar'a büyük güç verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Uygun ayrıca transferle ilgili "Sneijder, Katar'a gelmek için çok istekliydi. Çin ve ABD'den aldığı teklifleri kabul etmedi" şeklinde konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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