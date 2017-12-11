YILDIZ FUTBOLCU REST ÇEKTİ: BEN BURAYA OYNAMAYA GELDİM
Fenerbahçeli Valbuena, Aykut Kocaman'la görüştü, "Ben buraya oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim" diyerek yedek kalmaktan dolayı mutsuz olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'de şu anda tek sıkıntılı konu, Mathieu Valbuena olarak dikkat çekiyor.
Osmanlıspor maçında sakatlandıktan sonra formayı Aatıf'a kaptıran Fransız futbolcu bir daha ilk 11'e dönemedi. Bursaspor deplasmanında forma bekleyen Valbeuena yedek kaldığı için moralsizdi.
AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞTÜ
Maç öncesi kulübede olmasıyla ilgili Teknik Direktör Aykut Kocaman da futbolcusuyla bir konuşma yaptı. Valbuena'nın bu görüşmede Kocaman'a neden oynamadığını sorduğu öğrenildi.
"BEN BURAYA OYNAMAYA GELDİM"
Fransız futbolcunun, "Ben buraya oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim" diyerek yedek kalmaktan dolayı mutsuz olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Teknik patron Kocaman, tecrübeli futbolcuyu bireysel oyunu konusunda birçok kez uyarmıştı. Oyunu tek başına yönlendirmek ve topların tüm ataklarda kendisinde toplanmasını isteyen Valbuena, pas oyunu yerine daha çok bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Takıma önemli katkılar yapsa da futbolcunun bu oyun tarzı ve basit top kayıpları takımın gelişimine engel oluyor.
Kaynak: haberinburada
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