Galatasaray'da Badou NDiaye dönemi kapanıyor. Stoke City'den aldığı transfer teklifi nedeniyle Sarı-Kırmızılıların bu akşam oynayacağı Osmanlıspor maçı kampından ayrılan Senegalli oyuncu, kendisine ait Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını da kaldırdı.

TEKLİFLER KAFASINI KARIŞTIRDI

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, teklifler nedeniyle kafası karışan NDiaye'nin kadroya alınmadığı belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada