YILDIZ FUTBOLCU NDİAYE GALATASARAY'I SİLDİ
Stoke City'den aldığı transfer teklifi nedeniyle Galatasaray'ın Osmanlıspor maçı kampını terkeden Bado NDdiaye, Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldırdı.
Galatasaray'da Badou NDiaye dönemi kapanıyor. Stoke City'den aldığı transfer teklifi nedeniyle Sarı-Kırmızılıların bu akşam oynayacağı Osmanlıspor maçı kampından ayrılan Senegalli oyuncu, kendisine ait Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını da kaldırdı.
TEKLİFLER KAFASINI KARIŞTIRDI
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, teklifler nedeniyle kafası karışan NDiaye'nin kadroya alınmadığı belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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