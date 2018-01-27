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Yıldız Futbolcu Ndiaye Galatasaray'ı Sildi

YILDIZ FUTBOLCU NDİAYE GALATASARAY'I SİLDİ

Stoke City'den aldığı transfer teklifi nedeniyle Galatasaray'ın Osmanlıspor maçı kampını terkeden Bado NDdiaye, Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldırdı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 18:50
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Ndiaye Galatasaray'ı Sildi(10/10)6

Galatasaray'da Badou NDiaye dönemi kapanıyor. Stoke City'den aldığı transfer teklifi nedeniyle Sarı-Kırmızılıların bu akşam oynayacağı Osmanlıspor maçı kampından ayrılan Senegalli oyuncu, kendisine ait Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını da kaldırdı.

TEKLİFLER KAFASINI KARIŞTIRDI

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, teklifler nedeniyle kafası karışan NDiaye'nin kadroya alınmadığı belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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