Abd'den Katar İçin Körfez'e Diplomatik Çıkarma
Kuzey Kore'den Abd'ye Gözdağı: Ağır Bir Ders Vermeye Hazırız
Fenerbahçe, Valbuena İle Kazandı!
Son Dakika! Türkiye'ye Ait 2 Askeri Araca Kuzey Irak'ta Saldırı Düzenlendi
Yıldız Futbolcu Feghouli Yarın İstanbul'a Geliyor
Tatil Cenneti Beşik Gibi! Şimdi De 4.1 İle Sallandı
Başsavcılık Olaylı Süper Kupa Finaliyle İlgili Düğmeye Bastı
Pkk'lıların Sırt Çantalarında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
İran'da Eylem Hazırlığındaki 27 Deaş'lı Terörist Yakalandı
Parçalı Ay Tutulması Gerçekleşti, Tutulma Türkiye'den De Gözlendi
Aydınlı Tostçudan Hollywood Yapımlarını Aratmayan Tost Reklamı
Turizm Skandalı! 50 Tatilci 40 Derecelik Sıcakta Otel Kapısında Kaldı
Zihin Gücüyle Araç Kullanmayı Sağlayan Türk Robot Pojesi, Dünya Birincisi Oldu!
15 Yaşındaki Kız, Yanlışlıkla Annesini Öldürdü
Galatasaray, Juventus'tan Kwadwo Asamoah İle Anlaşma Sağladı
Erdoğan, Teşkilatlara Esti Gürledi: Defolu Kişilerle Yürüyemeyiz!
Kartal'ın Yeni Yıldızı Lens, Neden Beşiktaş'ı Seçtiğini Açıkladı
Meb Açıkladı! Teog Yerleştirme Sonuçları, Saat 19:00'da Açıklanacak
Komandoların Dikkati Faciayı Önledi, Yola Tuzaklanan 120 Kilo Patlayıcı İmha Edildi
Meteoroloji Duyurdu: İstanbul'da Sıcaklık 53 Dereceye Çıkacak

YILDIZ FUTBOLCU FEGHOULİ YARIN İSTANBUL'A GELİYOR


Yıldız Futbolcu Feghouli Yarın İstanbul'a Geliyor
Tarih : 07 Ağustos 2017, 23:50
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Feghouli Yarın İstanbul'a Geliyor(10/10)6

Galatasaray'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Sofiane Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

SOFIANE FEGHOULI

DOĞUM TARİHİ: 26 Aralık 1989 (27)DOĞDUĞU İL: Levallois - Perret / FransaUYRUĞU: CezayirBOY: 1.77mMEVKİ: Sağ kanat2016/2017 PERFORMANSI: 27 maç, 4 gol, 3 asistOYNADIĞI KULÜPLER: Grenoble, Valencia, Almeria, West Ham United

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcu  Feghouli  Yarın  İstanbul  A  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER