YILDIZ FUTBOLCU FEGHOULİ YARIN İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Sofiane Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.
SOFIANE FEGHOULI
DOĞUM TARİHİ: 26 Aralık 1989 (27)DOĞDUĞU İL: Levallois - Perret / FransaUYRUĞU: CezayirBOY: 1.77mMEVKİ: Sağ kanat2016/2017 PERFORMANSI: 27 maç, 4 gol, 3 asistOYNADIĞI KULÜPLER: Grenoble, Valencia, Almeria, West Ham United
Kaynak: haberinburada
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