Tecrübeli Futbolcu Ayrılığı Resmen Açıkladı
Avm Otoparklarındaki Kazayı Sigorta Şirketleri Karşılamıyor
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım'da Arttı
Pfdk, Beşiktaş 2. Başkanı Çebi'ye Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Apple, Netflix'i Satın Alacak
Eden Hazard'dan Büyük Başarı! Yılın Futbolcusu Seçildi
Beşiktaşlı Cenk, Ada'da İmzayı Bekliyor
Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Hastaneye Kaldırıldı
Yıldız Futbolcu Yeni Yıl Mesajında Nişanlısını Es Geçince Çuvalladı
Napoli, Atalanta'ya 2-1 Yenilerek İtalya Kupasından Elendi
Galatasaray'ın Peşindeki Asamoah'tan Müjdeli Haber Geldi
Dolar 10 Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü
Tottenham, Beşiktaş'ın Eski Hocasını Üzdü
Brezilyalı Yıldız Robinho 3. Kez Aynı Takıma Transfer Oldu
Beşiktaş, Kasayı Ağzına Kadar Dolduran Anlaşmayı Duyurdu
Karısının Kıyafetinde Bir Türk'ün İmzası Var!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani
Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Transferde Arda Bombası Patlıyor
Uyuşturucudan Yakayı Ele Veren Ünlü Oyuncunun Cezası Belli Oldu

Yıldız Futbolcu Edinson Cavani, Başarısının Sırrını Açıkladı: Balık!

YILDIZ FUTBOLCU EDİNSON CAVANİ, BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI: BALIK!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, futboldaki başarısının nedeninin balık tutmak olduğunu söyledi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Edinson Cavani, Başarısının Sırrını Açıkladı: Balık!(9/10)5

Fransa Ligi'nin gol kralı olan Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, balık tutmanın kendisini daha iyi bir futbolcu yaptığını belirtti.

"BALIK TUTMAK BENİ RAHATLATIYOR"

İngiliz basınına röportaj veren Cavani, "Balık tutmak beni rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Bir forvet olarak gözlerimi de geliştiriyor. Balığı yakalamak için doğru anı beklemelisiniz. Futbolda da gol atmak ile aynı durum. Hücum etmek için doğru anı beklemeniz lazım. Balığı yakalamak için sabırlı ve uyanık olmalısınız. Bir anda hamlenizi hızlıca yapmalısınız. Futbolda da saldırmak için doğru anı beklersiniz" diye konuştu.

26 MAÇTA 25 GOL KAYDETTİ

Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olan 30 yaşındaki golcü forvet, bu sezon PSG'de toplam 26 maça çıkarken 25 gol ve 4 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcu  Edinson  Cavani  Başarısının  Sırrını  Açıkladı  Balık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER