YILDIZ FUTBOLCU EDİNSON CAVANİ, BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI: BALIK!
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, futboldaki başarısının nedeninin balık tutmak olduğunu söyledi.
Fransa Ligi'nin gol kralı olan Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, balık tutmanın kendisini daha iyi bir futbolcu yaptığını belirtti.
"BALIK TUTMAK BENİ RAHATLATIYOR"
İngiliz basınına röportaj veren Cavani, "Balık tutmak beni rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Bir forvet olarak gözlerimi de geliştiriyor. Balığı yakalamak için doğru anı beklemelisiniz. Futbolda da gol atmak ile aynı durum. Hücum etmek için doğru anı beklemeniz lazım. Balığı yakalamak için sabırlı ve uyanık olmalısınız. Bir anda hamlenizi hızlıca yapmalısınız. Futbolda da saldırmak için doğru anı beklersiniz" diye konuştu.
26 MAÇTA 25 GOL KAYDETTİ
Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olan 30 yaşındaki golcü forvet, bu sezon PSG'de toplam 26 maça çıkarken 25 gol ve 4 asist kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar