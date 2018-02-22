YILDIZ FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER'DEN TARİHE GEÇEN GOL!
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçerken milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Genç futbolcu Devler Ligi'ndeki ilk golünü atarak kritik deplasmanda tarihi bir ana imza attı.
SON 3 MAÇINDA 4 GOL ATMIŞTI
Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Shakhtar Donetsk maçının 41. dakikasında Edin Dzeko'nun asistini iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Sağ kanattan ceza sahası içine giren milli futbolcu, Dzeko'nun ara pasında topla buluştu ve açısı kapansa da yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının 'Cengo' diye bağırarak genç futbolcuya sarıldıkları görüldü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇINDA AĞLARI HAVALANDIRDI
Bu gol Cengiz Ünder'in Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü olurken ilk yarı 1-0 Roma'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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