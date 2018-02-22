Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

Yıldız futbolcu Cengiz Ünder'den tarihe geçen gol!

YILDIZ FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER'DEN TARİHE GEÇEN GOL!

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçerken milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmayı başardı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!(6/10)2

Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Genç futbolcu Devler Ligi'ndeki ilk golünü atarak kritik deplasmanda tarihi bir ana imza attı.

SON 3 MAÇINDA 4 GOL ATMIŞTI

Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Shakhtar Donetsk maçının 41. dakikasında Edin Dzeko'nun asistini iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Sağ kanattan ceza sahası içine giren milli futbolcu, Dzeko'nun ara pasında topla buluştu ve açısı kapansa da yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının 'Cengo' diye bağırarak genç futbolcuya sarıldıkları görüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇINDA AĞLARI HAVALANDIRDI

Bu gol Cengiz Ünder'in Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü olurken ilk yarı 1-0 Roma'nın üstünlüğü ile sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcu  Cengiz  Ünder  Den  Tarihe  Geçen  Gol    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER