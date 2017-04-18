AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına mektup göndererek, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleri ve teşkilata gönderdiği teşekkür mektubunda, "Milletçe elde edilen bu kazanım, yakın tarihimizin en anlamlı zaferi olarak anılacaktır." ifadelerine yer verdi.







Yıldırım, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına mektup göndererek, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Başbakan Yıldırım'ın mektubu, AK Parti Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ve il başkanlıklarına gönderildi.















kaynak:habertürk



