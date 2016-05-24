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YILDIRIM'DAN İLK GRUP TOPLANTISI


YILDIRIM'DAN İLK GRUP TOPLANTISI
Tarih : 24 Mayıs 2016, 14:42
Puan Ver : Yıldırım'dan İlk Grup Toplantısı(6/10)6


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "(Bismillah) diyerek, ilk günkü aşkla yeni dönemde millet hizmetini vermeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



İlk konuşmasında sesinin kısılması nedeniyle zorlanan Binali Yıldırım, konuşmasının sık sık sloganlarla kesilmesine tepki gösterdi. "Arkadaşlar bir durun da şu konuşmamı bitireyim sesim yine arızalandı. 10 dakika konuşayım sonra istediğiniz kadar bağırın" dedi



Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı seçilmesi ve Başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından partisinin ilk grup toplantısına katıldı.



Sözlerine, "Çok değerli dava arkadaşlarım, misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, değerli basın mensupları; 'Bismillah' diyerek, ilk günkü aşkla yeni dönemde millet hizmetini vermeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek başladı.



"Kongreden sonra yapılan ilk grup toplantısında sizlere saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Aynı muhabbeti bütün vatandaşları bağrımıza basarak tekrar ediyoruz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Erzincan, İzmir, tüm mazlum coğrafyanın bu ortak iradesiyle gurur duyuyoruz. Anadolu topraklarında Türkiye'nin bağımsızlığı, güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden sınır boylarında bekleyen kahraman güvenlik güçlerimizi, polislerimizi, korucularımızı da buradan muhabbetle selamlıyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü için hayatını seve seve veren kahraman şehitlerimizi şükranla anıyoruz, onları bağrımıza basıyoruz. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." dedi.








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