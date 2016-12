Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk içerisinde kalarak işler yoluna konacak, yanlış yapanlar Türk adaletine teslim edilecek. Ondan sonra adalet gereğini yapacak. Hiç kimse fiziki şiddetle karşılık vermek, intikam almak gibi bir duygu içerisinde olamaz. Hukuk devletinde asla böyle bir şey kabul edilemez." dedi.







Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.







Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan darbe kalkışmasının sonuçları hakkında bilgi verdiğini söyledi. Müdahaleler yapıldığını ve olayın kontrol altına alındığını anlatan Yıldırım, siyasi iradenin galip geldiğini, demokrasinin kazandığını belirtti.







Ana muhalefet partisi olarak gösterdikleri basiret, birlik ve beraberlik konusundaki desteğinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Yıldırım, MHP ve diğer bazı siyasi partilerde de aynı anlayışı gördüklerini bildirdi.







Bu desteklerin alçakça girişimi bertaraf ettiğini ve halkın meydanlara inmesinin işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Tabii iş burada bitmiyor. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Bu işler halledilirken durumdan vazife çıkaran provokatörler her zaman mümkündür. Bunlara fırsat vermememiz gerekir. Bu işlere tevessül edenlere de gereken cevabı anında vermemiz lazım. Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilmez. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk içerisinde kalarak işler yoluna konacak, yanlış yapanlar Türk adaletine teslim edilecek. Ondan sonra adalet gereğini yapacak. Hiç kimse fiziki şiddetle karşılık vermek, intikam almak gibi bir duygu içerisinde olamaz. Hukuk devletinde asla böyle bir şey kabul edilemez."







Sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülere de değinen Başbakan Yıldırım, "Birtakım görüntülerin sosyal medyada yayınlanması konusunda hassasiyetimiz had safhadadır ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Bundan böyle de görevlerini yaparken, bu gibi hukuk dışında hareket edenler olursa en şiddetli şekilde üzerlerine gidilecektir. Bugün birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var, kardeşlik söylemini daha da geliştirmeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.







15 Temmuz'u "demokrasinin bayram günü" olarak nitelendiren Yıldırım, Türkiye'nin büyük bir badireden geçtiğini, sonunda ise yine milletin kazandığını kaydetti.







Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.







"Süratle normalleşmemiz gerekiyor"







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaşanılan acı olayla ilgili ziyarette bulunduğunu, Başbakan Yıldırım'ın gelişmeler hakkında kendisine bilgi verdiğini söyledi.







Bu aşamada herkesin sağduyuya, sükunete ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun asla unutulmamasını istedi.







Her şeyin, her olayın hukuk içinde yapılması ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Bazı endişelerim vardı, Sayın Başbakan'a endişelerimi aktardım. Özellikle sadece emir dinleyen er ve erbaşlara yönelik şiddet olaylarının doğru olmadığını, bunların da soruşturulması gerektiğini ifade ettim. Toplumdaki gerginliği el birliğiyle, birlikte gidermek bizim görevimiz. Ciddi bir travma yaşadı toplum. Dolayısıyla, süratle normalleşmemiz ve kendi alanlarımıza dönmemiz gerekiyor." dedi.







Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a verdiği bilgiler dolayısıyla teşekkürlerini iletti.







Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, konuşmalarının ardından tokalaşarak basına poz verdi.