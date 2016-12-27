Beyazıt'ta Tramvay Kazası!
El Bab Operasyonunda Yaralanan Bir Asker Şehit Oldu
İdo, Demet Akbağ'ın Şakasını Yemedi!
Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?
Kadın İle Erkek Arasındaki Bilimsel Farklar!
Türk Gemisi Karaya Oturdu
Rusya: Ankara'yla İşbirliğini Artırmayı Planlıyoruz
Yıldırım Ve Bahçeli Anlaştı, O Maddeler Değişiyor
Hayatınızı Değiştirecek İlginç Bilgiler!
Süper Lig'de 95 Futbolcunun Sözleşmesi Bitiyor
Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Konuşuyor
İstanbul'da 5'inci Fetö İddianamesi Kabul Edildi
İsa'ya Değil Babaanneme Tapın!
Gönlüm Yepyeni, Konsensüslü Bir Anayasa İstiyor
Ankara'da Suriye Toplantısı
Köprü Ve Otoyol Geliri 1.1 Milyar Lirayı Aştı
Hdp Ve Dbp Kars İl Başkanları Tutuklandı
Azerbaycan'da Doğalgaz Boru Hattında Patlama
Şanlıurfa'da 3 Terörist Teslim Oldu
Pkk'lı Teröristi Fetö'cü Tuğgenereal Kurtardı

YILDIRIM VE BAHÇELİ ANLAŞTI, O MADDELER DEĞİŞİYOR


YILDIRIM VE BAHÇELİ ANLAŞTI, O MADDELER DEĞİŞİYOR
Tarih : 27 Aralık 2016, 14:32
Puan Ver : Yıldırım Ve Bahçeli Anlaştı, O Maddeler Değişiyor(5/10)7


Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyonda görüşülen ancak AK Parti içinden de gelen itirazlar üzerine anayasa teklifindeki bazı maddelerin değişmesi yönünde anlaşmaya vardı.



Liderlerin yaptığı görüşmede 'Yedek Milletvekilliği'ne ilişkin maddede değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı. Buna göre 'Yedek Milletvekili' ifadesi çıkarılacak. Ancak uygulamadan vazgeçilmeyecek.



Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 'Doğuştan Türk vatandaşı olmayanlar' ifadesi tekliften çıkarılacak.



Değiştirilmesi düşünülen bir diğer madde ise HSYK yapısını düzenleyen madde. Üye sayıları değiştirilecek.



Bugün 3. maddeden görüşmeler başlasa da, 'Yedek Milletvekilliği 5. maddesi'ninde görüşmeler sırasında ele alınması bekleniyor.



Ayrıca yapılan görüşmede Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye El Bab ile ilgili bilgi verdi. Olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Yıldırım  Ve  Bahçeli  Anlaştı  O  Maddeler  Değişiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER