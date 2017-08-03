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Yıldırım Önce Uçağa Sonra Yer Görevlisine İsabet Etti
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Yıldırım Önce Uçağa Sonra Yer Görevlisine İsabet Etti

YILDIRIM ÖNCE UÇAĞA SONRA YER GÖREVLİSİNE İSABET ETTİ

Florida'da uçağın yanında duran görevli bir anda yere yığıldı. Önce uçağa çarpan yıldırım, arkasından görevlinin bedenine isabet etti. 21 yaşındaki genç beyin kanaması geçirdi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Yıldırım Önce Uçağa Sonra Yer Görevlisine İsabet Etti(7/10)3

Florida'da Sun Country uçağının yanında duran 21 yaşındaki yer görevlisi Austin Dunn bir anda yere yığıldı. Önce uçağa çarpan yıldırım arkasından bedenine isabet etti. El ayak ve göğsünde yanık olan ayrıca beyin kanaması geçiren Dunn acilen hastaneye kaldırıldı.

OLAYDAN SONRA YARDIM İSTEMEYE KOŞANLAR ŞOKE OLDU

Yıldırım sırasında pistte 3 kişi vardı. Biri uçağı yönlendiriyordu.Ikincisi uçağı piste taşıyan aracı kullanıyordu. Olaydan sonra yardım istemeye koşanlar şok içindeydi.

YAŞAMASI MUCİZE OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ADAM, TABURCU EDİLDİ

Ailesinin kesinlikle yaşamasının mucize olduğunu söyleyen Dunn iki hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hava yolu yetkilileri, kazadan sonra yıldırım uyarma sistemnin aktif hale getirildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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