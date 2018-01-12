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Yıldırım Nikahı Kıymak İsteyen Alişan'a Çağla'dan Jet Uyarı!
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Yıldırım nikahı kıymak isteyen Alişan'a Çağla'dan jet uyarı!

YILDIRIM NİKAHI KIYMAK İSTEYEN ALİŞAN'A ÇAĞLA'DAN JET UYARI!

Sevgilisi Buse Varol ile yıldırım nikahıyla evlenmek isteyen Alişan'a arkadaşı Çağla Şıkel'den uyarı geldi. Çağla, "Alişan'ı 'hızlı adım atma' diye uyardım." dedi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 03:40
Puan Ver : Yıldırım Nikahı Kıymak İsteyen Alişan'a Çağla'dan Jet Uyarı!(6/10)2

Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Şıkel, yakın arkadaşı Alişan ve sevgilisi Buse Varol hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

"HIZLI ADIM ATMA"

Alişan ve Buse Varol'la birlikte "Dostlar Mahallesi" dizisinde rol alan Çağla Şıkel dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Çağla Şıkel, Alişan'ın, Buse Varol'la ilişkisiyle ilgili şunları söyledi: "Aileleri tanıştı. Alişan'a 'Hızlı adım atma' diyorum ama insan o duyguyu tadınca engel olamıyor. Karakterleri birbirine yakın. İnşallah güzel bir yuvaları olur."


EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARAMIŞ

Öte yandan evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan epeyce konuşulmuştu. Geçen haftalarda Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Ece Erken, Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söylemişti. Alişan da sonunda dayanamayınca ilişki tamamen bitmiş. Ece Erken, ayrıca Eda'nın barışmak için Alişan'ı çok aradığını da söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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