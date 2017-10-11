MÜSİAD'ın gala yemeğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2016 yılında 600 gencin PKK'ya katıldığını, 2017 yılında ise sayının 70'e düştüğünü söyledi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Gençlerimize iş bulmamız lazım, iş bulamadığımız her gencimizin bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi azalıyor ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor maalesef. Ama Allah'a şükür orada da büyük mesafe aldık.

"2017'DE SADECE 70"

Bakın 2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var ama o güvenlik boyutuyla alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil, arkasından o gençleri hayata bağlamamız lazım, onun için daha çok çalışacağız.

"HARCAMALARIN YÜZDE 43'Ü FAİZE GİDİYOR"

2012 yılında son 44 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşti. 2002 merkezi yönetim harcamalarının yüzde 43,4'ü faize gidiyordu.2016'da bütçenin yüzde 8,6 'sı faize gitti.

"DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMI 11,6 MİLYAR DOLAR OLDU"

Faizi düşürdüğümüz için 701 milyar ödedik. Ancak 2,6 Katrilyon ile kıyasladığımız zaman çok önemli bir tasarruf sağladık. 12 yıl içinde Tükiye'ye doğrdudan yabancı sermaye yatırımı 11,6 milyar dolar oldu. Bu ülke için taş üstünde taş koyanın başımın üstünde yeri var. Yatırım için ne istiyorsanız emrinizdeyiz.

"15 YILDA 9 KATRİLYON YATIRIM YAPILDI"

2002 yılında 41 milyar liralık yatırım olurken bu rakam 2017'de 902 milyara çıkmış. 15 yılda kamu ve özel sektör toplam 9 katrilyon 200 trilyon yatırım yaptı. Eğitimde 300 bin yeni derslik yaptık. 500 bin yeni öğretmen atadık. Ancak içerik konusunda yapacak çok işimiz var.

Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrenciye veliye haksızlıktır. Sosyal yardımlarda Türkiye önemli mesafe aldı. 2002'de 2 milyarlık sosyal yardım var. Bugün 33 milyar lira sosyal destek veriliyor.

Kaynak: haberinburada