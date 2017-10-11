YILDIRIM NET RAKAM VARDİ! PKK'YA KATILIMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Başbakan Binali Yıldırım, 2016 yılında PKK'ya 600 gecin katıldığını, 2017 yılında ise bu sayının 70'e düştüğünü söyledi.
MÜSİAD'ın gala yemeğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2016 yılında 600 gencin PKK'ya katıldığını, 2017 yılında ise sayının 70'e düştüğünü söyledi.
İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Gençlerimize iş bulmamız lazım, iş bulamadığımız her gencimizin bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi azalıyor ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor maalesef. Ama Allah'a şükür orada da büyük mesafe aldık.
"2017'DE SADECE 70"
Bakın 2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var ama o güvenlik boyutuyla alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil, arkasından o gençleri hayata bağlamamız lazım, onun için daha çok çalışacağız.
"HARCAMALARIN YÜZDE 43'Ü FAİZE GİDİYOR"
2012 yılında son 44 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşti. 2002 merkezi yönetim harcamalarının yüzde 43,4'ü faize gidiyordu.2016'da bütçenin yüzde 8,6 'sı faize gitti.
"DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMI 11,6 MİLYAR DOLAR OLDU"
Faizi düşürdüğümüz için 701 milyar ödedik. Ancak 2,6 Katrilyon ile kıyasladığımız zaman çok önemli bir tasarruf sağladık. 12 yıl içinde Tükiye'ye doğrdudan yabancı sermaye yatırımı 11,6 milyar dolar oldu. Bu ülke için taş üstünde taş koyanın başımın üstünde yeri var. Yatırım için ne istiyorsanız emrinizdeyiz.
"15 YILDA 9 KATRİLYON YATIRIM YAPILDI"
2002 yılında 41 milyar liralık yatırım olurken bu rakam 2017'de 902 milyara çıkmış. 15 yılda kamu ve özel sektör toplam 9 katrilyon 200 trilyon yatırım yaptı. Eğitimde 300 bin yeni derslik yaptık. 500 bin yeni öğretmen atadık. Ancak içerik konusunda yapacak çok işimiz var.
Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrenciye veliye haksızlıktır. Sosyal yardımlarda Türkiye önemli mesafe aldı. 2002'de 2 milyarlık sosyal yardım var. Bugün 33 milyar lira sosyal destek veriliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
- Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
- Başbakan Yıldırım'dan Abd'ye Vize Mesajı: Temennimiz İlişkilerin Kısa Sürede Normale Dönmesi
- Deaş, Oğlunu Yakarak Şehit Etmişti! Babanın Sözleri Türkiye'nin Yüreğini Dağladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar