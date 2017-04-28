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yıldırım: ne aihm ne aym milletin kararını değiştiremez

YILDIRIM: NE AİHM NE AYM MİLLETİN KARARINI DEĞİŞTİREMEZ

Referandum sonrası sürece ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, CHP'nin itirazları için "Benim tavsiyem, ana muhalefet partisi milletin iradesine tabi olmalı, bir dahaki seçimlere veya referanduma daha çok çalışıp, daha çok milletin gözüne girsin." dedi

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:46
Puan Ver : Yıldırım: Ne Aihm Ne Aym Milletin Kararını Değiştiremez(8/10)9


Başbakan Binali Yıldırım, BBC World'e verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.



Yıldırım, "(Halk oylaması) Milletin kabul ettiğini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar? Milletin verdiği kararı mahkemede dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesi ne de başka bir mahkeme milletin verdiği kararı değiştiremez. Milyonların verdiği kararı yine millet değiştirir. Onun için bunlar beyhude gayretlerdir. Benim tavsiyem ana muhalefet partisi milletin iradesine tabi olmalı, bir dahaki seçimlere veya referanduma daha çok çalışıp, daha çok milletin gözüne girsin." dedi.



Türkiye'de yapılan referandumla ülkenin "diktatörlüğe ve tek parti yönetimine" doğru gittiği eleştirilerine ilişkin Yıldırım, yapılan bu eleştirilerin çok acımasız olduğunu söyledi. Yıldırım, "Diktatörlük olan yerde seçim olur mu? Siyasi partiler olur mu? Vatandaşın oy verdiği yerde diktatörlük olur mu? Bunların hiçbirisine, bu iddialara katılmak mümkün değil çünkü 50 milyona yakın vatandaş sandığa gitti, oy verdi ve tercihini kullandı." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Yıldırım  Ne  Aihm  Ne  Aym  Milletin  Kararını  Değiştiremez    haber

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