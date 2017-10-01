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Yıldırım Kuzey Irak Kriziyle İlgili Konuştu: Sorun Çözülebilir, İnisiyatif Almaya Hazırız!

YILDIRIM KUZEY IRAK KRİZİYLE İLGİLİ KONUŞTU: SORUN ÇÖZÜLEBİLİR, İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ!

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili "Mesele çözülebilir. İnisiyatif almaya hazırız." dedi.

Tarih : 01 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : Yıldırım Kuzey Irak Kriziyle İlgili Konuştu: Sorun Çözülebilir, İnisiyatif Almaya Hazırız!(10/10)6

Yeni yasama yılının başlamasıyla ilgili TBMM'de gerçekleştirilen respsiyonda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili "Mesele çözülebilir. İnisiyatif almaya hazırız." dedi.

"İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ"

İşte Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili sözleri:

Bu meselenin çözümü için birinci derecede sorumlu ülke Irak'tır. Irak Merkezi Hükümetidir. Adımları o atması lazım. Ortak sorumluluğumuz olan yerde de bizden açıkça destek istemesi lazım. Bize resmi yazılı talep üzerine biz bir başka ülkenin topraklarında faaliyet yapabiliriz. Ama bizim tercihimiz birinci derecede askeri tedbir değildir. Bizim tercihimiz, diplomatik, siyasi, ekonomik yönden bu meseleler çözülebilir. Bunun için de Türkiye olarak biz inisiyatif almaya hazırız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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