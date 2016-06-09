

Başbakan Binali Yıldırım, Vezneciler'de önceki gün yaşanan bombalı saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Hastanelerde ziyaret etti. Yıldırım, “Sadece terör gruplarına karşı değil, onların içeriden ve dışarıdan arkalarını sıvazlayan, destek veren bütün unsurlara da aynı şekilde tavizsiz gereken her şeyi yapacağız” dedi.











Yıldırım, dün ilk olarak İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören üç yaralıyı ziyaret etti.







Yıldırım'a İçişleri Bakanı Efkan Ala, sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.







Daha sonra Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Yıldırım, çıkışta önce hastane



bahçesinde bulunan Vatandaşlarla bir süre sohbet etti, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.