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Yıldırım İle Merkel'in Görüşmesi Başladı
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yıldırım ile merkel'in görüşmesi başladı

YILDIRIM İLE MERKEL'İN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın düzenlendiği otelde bir araya geldi

Tarih : 18 Şubat 2017, 11:25
Puan Ver : Yıldırım İle Merkel'in Görüşmesi Başladı(6/10)6


Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi başladı.



Başbakan Yıldırım ve Almanya Başbakanı Merkel, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansının düzenlendiği Bayerischer Hof Otelinde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı0 öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verilen toplantıda, düzensiz göç ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








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