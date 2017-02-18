Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın düzenlendiği otelde bir araya geldi



Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi başladı.



Başbakan Yıldırım ve Almanya Başbakanı Merkel, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansının düzenlendiği Bayerischer Hof Otelinde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı0 öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verilen toplantıda, düzensiz göç ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor.







kaynak:habertürk