YILDIRIM FIRTINASI SONU OLDU! ŞARJDAKİ CEP TELEFONU KULAĞINDA ERİDİ
Brezilyalı genç kız, şarj olması için prize takılı cep telefonu ile konuşurken elektrik akımına kapılarak can verdi. Cep telefonu, kızın kulağında erimiş halde bulundu.
Brezilyalı Luiza Pinheiro isimli genç kız, cep telefonunu kullanırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki kızın, şarjda bulunan cep telefonu ile konuşurken elektrik akımına kapıldığı anlaşıldı.
TELEFON KULAĞINDA ERİDİ
Genç kızın cansız cesedi öğleden sonra saat 5'te evinde bulunurken Pinheiro'nun cep telefonunun kulağında eridiği açıklandı. Hastane sözcüsü yerel medyaya verdiği demeçte, "Kızın büyükannesi doktora, torununu yerde bilinçsiz halde yatarken bulduklarını ve telefonun kulağında erimiş halde olduğunu söyledi" dedi.
BÜYÜK BİR AKIMA KAPILDI
Tıbbi kayıtlar, genç kızın elektrik çarpmasında bir saat sonra hastaneye kaldırıldığını gösterdi. Genç kızın akrabaları ölüm sebebinin hala kesin olarak teyit edilemediğini söylese de Pinheiro'nun kulaklarında eriyen telefonun oldukça büyük bir elektrik akımına işaret ettiği ifade edildi.
YILDIRIM FIRTINASI VARDI
Kaza anında yağmur yağmadığı ancak yıldırım fırtınası olduğu kaydedilirken elektrik çarpmasının nedeninin hala araştırıldığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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