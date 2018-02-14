Başbakan Yıldırım, BBC Türkçe'ye memleketi Erzincan'da verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım söyleşi sırasında ABD'nin Türkiye'ye gizli ambargo uyguladığını söyledi.

"135 KİLOMETRE SINIRIMIZ VAR"

İşte Yıldırım'ın verdiği söyleşiden öne çıkanlar:

Bizim şu anda işimiz Afrin. Afrin'in de genişleyecek falan bir alanı yok. Topu topu 3 bin 800 kilometrekare bir alan. Yani Fırat Kalkanı sahasının iki katından az. Eni boyu hepsi belli. 65'e-70 kilometrelik bir alandan söz ediyoruz. Ama bizim bu alana 135 kilometre sınırımız var ve her metresi tehdit altında.

"ÇAPULCULARLA HAŞIR NEŞİR OLUYORSUN"

Dolayısıyla biz burada temizlik yaparız. NATO ortağına bir anlamda dirsek çeviriyorsun. NATO ortağına yapman gerekeni yapmıyorsun. NATO ortağına düşmanlık eden, bölmeye parçalamaya çalışan çapulcularla haşır neşir oluyorsun. Darbeciyi ver, vermezsin. Teröristle iş tutma, tutmaya devam edersin. Günahsız yere tutar banka genel müdür yardımcısını (Mehmet Hakan Atilla) Bu nasıl olacak? Gizli ambargo zaten uyguluyor Amerika?"

"BU NE KEPAZELİK YA!"

ABD'nin gizli ambargoyu nasıl uyguladığına ilişkin yöneltilen soru üzerine Yıldırım, "Efendim işte kıçı kırık tabanca. Polislere verilen. Efendim Kongre onayına göndereceğiz. Kardeşim tanklar dolusu uçakları PYD'ye, YPG'ye gönderirken Kongre'yi mi sordunuz? Bu ne kepazelik ya. Bizi de zannediyorlar ki hiçbir şey bilmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada