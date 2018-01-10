TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın Fatih Terim'in milli takımın başına geçme sürecinde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

FF'NİN İNTERNET SİTESİNDEN CEVAP VERDİ

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, dün akşam katıldığı bir televizyon programında sarı-kırmızılı camiada başkanlık yaptığı dönemde Fatih Terim'in sadece 4 maçlığına milli takımın başına geçmesine izin verildiğini ancak sonrasında kendisinden habersiz olarak A Milli Takım ile sözleşme imzalandığını söylemişti. Bunun üzerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören de yaşanan bu süreçle ilgili bir açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden konuya ilişkin Yıldırım Demirören imzalı yayımlanan açıklama şöyle:

"AYSAL'IN İFADELERİ EN HAFİF DEYİMLE HİLAF-I HAKİKATTİR"

"Güzide kulüplerimizden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal'ın dün TRT Spor'da yaptığı açıklamaları hayret ve üzüntüyle takip ettim. Aradan yaklaşık 4.5 sene geçtikten sonra ve nereden icap ettiğini anlayamadığım bir şekilde Fatih Terim'in Milli Takım'a geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri en hafif deyimle hilaf-ı hakikattir. Konuyla ilgili resmi açıklamamızı 25 Eylül 2013 tarihinde yapmamıza rağmen, kamuoyunda doğması muhtemel kafa karışıklıklarını gidermek için bazı gerçeklerin altını tekrar çizmek lüzumu doğmuştur.1. Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir.

"SEMBOLİK İMZALARLA KAMUOYUNA DUYRULDUĞU HERKESİN MALUMUDUR"

2. Buna rağmen daha sonra 4 maçlık dönem için Fatih Terim ile fahri olarak anlaşma sağlandığı ve bunun da boş kağıda atılan sembolik imzalarla kamuoyuna duyurulduğu herkesin malumudur.

3. Dolayısıyla Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili yaşananların, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dışında gelişmiş olduğu ortadayken bu ayrılığı TRT Spor'da "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır.

"ARAMIZDA GEÇTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ TELEFON GÖRÜŞMESİ MAALESEF DOĞRU DEĞİLDİR"

4. Ünal Aysal'ın aramızda geçtiğini iddia ettiği telefon görüşmesi de maalesef doğru değildir. O konuşmada tarafımdan söylendiği iddia edilen "Unutalım bu işi" ve "O zaman biz Terim'in yerine başka bir alternatif teknik adam düşüneceğim" ifadeleri hayal ürünüdür. Biz Galatasaray eski başkanı ile ne konuştuysak süreci ona uygun biçimde yürüttük, zaten Galatasaray'ın izniyle yapılan 4 maçlık ücretsiz anlaşma ve olayların daha sonraki gelişimi ortadadır."

Kaynak: haberinburada