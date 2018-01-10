Hadise'nin Rtük Engeline Takılan Ateşli Klibi, Belçika'da Zirvede!
Aidatsız Kart Çıkarmayan Banka Yandı! Cezası!
Beşiktaşlı Mitrovic'e Avrupa'dan Dev Takip!
Fenerbahçeli Fernandao: Gerçek Fernandao'yu Tekrar Göstermek İstiyorum
Evli İş Adamını Eşinden Ayırıp Nikah Kıyan Nursel Ergin'in Programı Kaldırıldı
Türkiye, Alman Turistlerin En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Arasında
Başakşehirli Mossoro Duygulandırdı: 10 Kasım Kalbime İşledi
İngiliz Ekibi, Bilic Haberlerini Yalanladı: İlgilenmiyoruz
Olay İyice Mahalle Kavgasına Döndü: Geldiğin Yere Gönderirim Seni
Türkiye Son 44 Yılın En Kurak Kışını Yaşıyor! Tohumlar Tarlada Çürüdü
Hazırlık Maçında Göztepe İle Atiker Konyaspor Yenişemedi
Taşeron İşçiler Dikkat! Başvurular Yarın Son Buluyor
Galatasaray'da Maicon Ve Ndiaye'nin Değeri 38 Milyon Euro Olarak Belirlendi
Yıldırım Demirören'den Ünal Aysal'a Sert Yanıt!
Fatih Terim: Asamoah Transferi Zor Görünüyor
Bakanlık, Milli Sporcunun Görüntülerin Ardından Olaya El Koydu
Ünlü İş Adamı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş'ta Kiralık Olarak Oynayan Talisca, Benfica İle Sözleşme Yeniledi
Galatasaray, Kwadwo Asamoah İçin Resmi Teklifi Yaptı
Bakan Canikli: Altay Tankı, 2019 Sonu 2020 Başında Seri Üretime Başlayacak

Yıldırım Demirören'den Ünal Aysal'a sert yanıt!

YILDIRIM DEMİRÖREN'DEN ÜNAL AYSAL'A SERT YANIT!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın Fatih Terim'in sözleşmesiyle ilgili iddialarını yalanladı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 23:50
Puan Ver : Yıldırım Demirören'den Ünal Aysal'a Sert Yanıt!(10/10)6

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın Fatih Terim'in milli takımın başına geçme sürecinde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

FF'NİN İNTERNET SİTESİNDEN CEVAP VERDİ

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, dün akşam katıldığı bir televizyon programında sarı-kırmızılı camiada başkanlık yaptığı dönemde Fatih Terim'in sadece 4 maçlığına milli takımın başına geçmesine izin verildiğini ancak sonrasında kendisinden habersiz olarak A Milli Takım ile sözleşme imzalandığını söylemişti. Bunun üzerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören de yaşanan bu süreçle ilgili bir açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden konuya ilişkin Yıldırım Demirören imzalı yayımlanan açıklama şöyle:

"AYSAL'IN İFADELERİ EN HAFİF DEYİMLE HİLAF-I HAKİKATTİR"

"Güzide kulüplerimizden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal'ın dün TRT Spor'da yaptığı açıklamaları hayret ve üzüntüyle takip ettim. Aradan yaklaşık 4.5 sene geçtikten sonra ve nereden icap ettiğini anlayamadığım bir şekilde Fatih Terim'in Milli Takım'a geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri en hafif deyimle hilaf-ı hakikattir. Konuyla ilgili resmi açıklamamızı 25 Eylül 2013 tarihinde yapmamıza rağmen, kamuoyunda doğması muhtemel kafa karışıklıklarını gidermek için bazı gerçeklerin altını tekrar çizmek lüzumu doğmuştur.1. Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir.

"SEMBOLİK İMZALARLA KAMUOYUNA DUYRULDUĞU HERKESİN MALUMUDUR"

2. Buna rağmen daha sonra 4 maçlık dönem için Fatih Terim ile fahri olarak anlaşma sağlandığı ve bunun da boş kağıda atılan sembolik imzalarla kamuoyuna duyurulduğu herkesin malumudur.

3. Dolayısıyla Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili yaşananların, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dışında gelişmiş olduğu ortadayken bu ayrılığı TRT Spor'da "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır.

"ARAMIZDA GEÇTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ TELEFON GÖRÜŞMESİ MAALESEF DOĞRU DEĞİLDİR"

4. Ünal Aysal'ın aramızda geçtiğini iddia ettiği telefon görüşmesi de maalesef doğru değildir. O konuşmada tarafımdan söylendiği iddia edilen "Unutalım bu işi" ve "O zaman biz Terim'in yerine başka bir alternatif teknik adam düşüneceğim" ifadeleri hayal ürünüdür. Biz Galatasaray eski başkanı ile ne konuştuysak süreci ona uygun biçimde yürüttük, zaten Galatasaray'ın izniyle yapılan 4 maçlık ücretsiz anlaşma ve olayların daha sonraki gelişimi ortadadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldırım  Demirören  Den  Ünal  Aysal  A  Sert  Yanıt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER