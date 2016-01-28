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yıldırım demirören: galatasaray için uğraşıyoruz

YILDIRIM DEMİRÖREN: GALATASARAY İÇİN UĞRAŞIYORUZ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kulüplerin borç batağında olduğunu belirterek, "Şu an maalesef Galatasaray çok önemli bir şey yaşıyor. Galatasaray'ın durumunu çözmek için de uğraşıyoruz. Sırada diğer kulüpler de var" dedi.

Tarih : 28 Ocak 2016, 13:15
Puan Ver : Yıldırım Demirören: Galatasaray İçin Uğraşıyoruz(6/10)4


Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Futbol Zirvesi", Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de başladı. Açılış konuşmasını yapan Kılıç, bu organizasyonda sadece Türkiye'de değil dünyada da futbolun nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda fikirlerin ortaya konacağına inandığını belirterek, "Medeniyetlerin bir araya geldiği İstanbul'da ve ülkemizde, tüm spor camiasına katkı verecek fikirlerin, yine İstanbul'da müzakere edildikten sonra dünyaya açılacağına inanıyorum" dedi.



BAKAN KILIÇ: ALTYAPIYI SAĞLAM KURMALIYIZ

UEFA kriterlerinin uygulanması konusundaki zorunluluğu hatırlatan Bakan Kılıç, bu noktaya gelmeden işi halletmek istediklerini vurgulayarak, "Dünyanın birçok ülkesinde kulüpler sıkıntılarla karşı karşıya gelmiştir. Önemli olan altyapıyı sağlam oluşturup, kuralları doğru koyup, elde edilen gelirlerin doğru şekilde harcanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun içinden geldiğini vurgulayan Kılıç, "Başbakanlığı döneminde futbol oynadığını ve goller attığını hatırlatmak istiyorum. Futbol ve sporun içinde olan, yakından takip eden, desteklemek amacıyla ciddi çalışmalar yapan Cumhurbaşkanımız var. Spor camiası içinde olan herkesle bir arada olarak, sporumuzu daha iyi günlere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan çıkacak sonuçların spor camiasına hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.








Etiketler: Yıldırım  Demirören  Galatasaray  İçin  Uğraşıyoruz    haber

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