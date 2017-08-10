Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören A Spor'da açıklamalarda bulundu. 6222 sayılı yasanın adli ayağının yürürlüğe gireceğini söyleyen Demirören, Fatih Terim'in tazminatı ve Arda Turan'ın olası dönüşü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"TEDBİRLERİ HEP BERABER TARTIŞTIK"

Demirören'in sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

3 bakanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Senelerdir olması gereken topantıyı bugün yapabildik. Yeni sezonun tedbierlerini hep beraber tartıştık. Spordaki şiddeti konuştuk. Bir başkanın bir başkanı dövmesinden, Samsun'da yaşanan olaylara dek konuştuk.

"2 BİN'E YAKIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ VARDI"

Bir başkan bir başkanı dövdüyse ve bu başkan 6222'den affedildiyse bu yasa yere gömüldü. Bu yasanın hakim ve savcılar tarafından direkt uygulanması gerekir.Futbol bir tiyatro, sahne oyunu eğlence. Bundan faydalanmanız lazım. Federasyonun görevi organizasyon, güvenlik bizim görevimiz değil. O maçta 2000'e yakın güvenlik görevlisi vardı. Galatasaray, Fenerabahçe ve Beşiktaş maçlarından daha fazla güvenlik görevlisi vardı. Burada hatalı kim diye aramamaız lazım, bunu nasıl düzeltiriz diye bakmamız lazım. 6222'nin adli tarafının tamamen uygulanmasıyla bu sorunu çözeriz...

"TFF GEREKENİ YAPTI"

Bundan sonraki kuğpa finallerinde e-bilet uygulanacak. Süper Kupa maçındaki bütün biletler T.C kimlik numarasıyla basıldı. Yakalanan kişiler de bundan dolayı bulundu. Demek ki biz TFF tarafından gerekli uygulamaları yapmışız.Bizim verdiğimiz cezalar kurumların kendi kendine aldığı kararlardır. Hukukçularımız talimatlara göre ceza verirler. Benim kimseye şu kulübe ceza verin, şundan kaldırın diyemem. Camialar, yöneticiler, seyircilerimiz yaptığı her hareketin TFF karşısında bir bedelinin olduğunu bilmelidir.

"FETÖ İLE KAVGA EDİYORUZ"

Ben kurulların verdiği kararları sizlerle birlikte öğreniyorum. Atanan hakemleri sizle öğreniyorum. Önceden öğrenmiyorum. Ben de cezaları açıklandıktan sonra öğreniyorum. Eski Türkiye'yi, yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar!Siyasi olaylarla tribünlerin içine giren var, provokatörler var. Bizim masum taraftarlarımızın bunları engellemesi lazım. Türkiye bir mücadele veriyor. FETÖ ile kavga ediyoruz. Amaçları huzuru bozmak. Türkyie'de 2 önemli mevzu var. Bir siyaset, iki futbol. Buna medyasıyla her şeyiyle alet olanlar var.

Hüsnü Güreli uygulanan cezaların artırılması talebinde bulundu, cezanın ertelemesi olmasın diye bu teklifi yaptı. Sayın Adalet Bakanımız buna olumlu baktı. Her beraber bunun altında kalkacağız.Tabancayla gelen var maça. Baltayla geliyor, siz nereye geliyorsunuz? Şimdi maça gelene kadar, şehirden çıkarken de aramalar başlanacak.Öbür adım da tekrar demir parmaklıkları stada getirmek olur, bu da bizim için çok büyük bir yara olur.

TAZMİNAT KONUSUNDA TERİM GÖRÜŞMESİ OLACAK

Hocamızla yollarımız ayrıldı. Ben kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Yönetim kurulunda yapılan konuşmaları değerlendirip bir karar vereceğiz (tazminat). Hocamızla ayrılmamız gerektiğine inandığımız için yönetim kurulu ile birlikte böyle bir karar aldık... Biz hocamızla konuşarak, anlaşarak ayrıldık. Ona ayrılmamız gerektiğini anlatarak ayrıldık. Anlaşarak ayrıldık dediğimiz o zaten. Tazminat konusunda kendisiyle konuşacağız, ona göre bir değerlendirme yapacağız. Kendisiyle karşılıklı olarak konuşacağız.

LUCESCU GALATASARAY'I KABUL ETMEDİ, ONDAN SONRA GÖRÜŞTÜK

Milli takım için Şenol Güneş ile dört maç için görüştük. Fikret Orman'dan izin almamız gerekiyordu. Fikret Orman'da bu milli bir dava diyerek görüşmeye sıcak baktı. Çalıştığı takıma zarar vermeyecekse çalışmak istedik. Takıma zarar verebileceğine inandığı için kabul etmedi. Kulüp çalıştıran başka bir teknik adamla görüşmeyi istemedik. 13 senedir herkesin getirmek istediği Lucescu'ya gittik. Şenol hocadan cevap aldıktan sonra sayın Lucescu'yu aradım. Galatasaray'ı kabul etmediğini söyledi ve anlaştık. Mircea Lucescu ile mukavelemizde tazminat maddesi yok, o da bilinsin.

Türkiye'de hiçbir zaman ligler yarım kalmadı. Her sezon bitti. Ne demek bu sezon bitmeyecek? Federeasyonu biz yönetiriz, yönettirmem ben. Muz kabuğu bir tuzaktır. Futbolun içnide olan her başkanın ayağının atlında muz kabuğu vardır. 15 yıldız benim ayağımım altında muz kabuğu vardı, ben bu muz kabuklarını tek tek alıp çöpe attım.

Kaynak: haberinburada