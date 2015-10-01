

Beşiktaş derbisi sonrası hakemlerin kötü yönetimiyle çileden çıkan Fenerbahçe camiası sesini yükseltti. Mahmut Uslu'nun maç bitiminde yaptığı açıklamaların yankıları sürerken, Başkan Aziz Yıldırım dün düzenlediği basın toplantısında eleştirinin dozunu arttırdı. TFF, MHK ve hakemleri hedef alan Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye konuşmuyorum. Sadece bir iki kulüp korunmaya çalışılıyor, diğer hepsinde hakem hataları var. Cüneyt Çakır'ın hakem olmadığını iddia ediyorum. Trabzonspor'un en azından berabere kalması gerektiği maçta mağlup olmasını sağladı” dedi. “Burada üçüncü sınıf futbolculara hakemlik yaparsınız. Yarın Van Persie, Nani, Diego, Sneijder, Eto'o olmaz” yorumunda bulunan Yıldırım, “Üçüncü sınıf futbolcularla oynadığımız için tribünler zevk almaz. TFF hangi ligi yönettiğinin farkına varmaz ve hakemlerin hepsinin değeri olmaz. Kaşarlanmış hakemlerle bu iş yürümez. Saha komiseri oyuncunun kolundan tutamaz. Böyle bir yetkisi de hakkı da yok. Komiserin parasını ben ödüyorum, bundan sonra ödemeyeceğimi TFF'ye bildirdim. Sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu gidip betonun üzerinde bir ısınma yapamaz” çıkışını yaptı. Hakemlerle ilgili gençleştirmenin korkmadan yapılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Ali Palabıyık'ı bizim maçı idare etti. Beşiktaş ve Galatasaray maçları da idare etti o zaman derbi de idare edebilir. Aynısı Mete Kalkavan için de geçerli” dedi.