O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yıldırım: cüneyt çakır hakem değil

YILDIRIM: CÜNEYT ÇAKIR HAKEM DEĞİL

F.Bahçe Başkanı, “Beşiktaş maçında Halis Özkahya takımı katletti. Cüneyt Çakır, G.Saray maçında Trabzon'un mağlup olmasını sağladı” dedi

Tarih : 01 Ekim 2015, 09:31
Puan Ver : Yıldırım: Cüneyt Çakır Hakem Değil(0/10)


Beşiktaş derbisi sonrası hakemlerin kötü yönetimiyle çileden çıkan Fenerbahçe camiası sesini yükseltti. Mahmut Uslu'nun maç bitiminde yaptığı açıklamaların yankıları sürerken, Başkan Aziz Yıldırım dün düzenlediği basın toplantısında eleştirinin dozunu arttırdı. TFF, MHK ve hakemleri hedef alan Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye konuşmuyorum. Sadece bir iki kulüp korunmaya çalışılıyor, diğer hepsinde hakem hataları var. Cüneyt Çakır'ın hakem olmadığını iddia ediyorum. Trabzonspor'un en azından berabere kalması gerektiği maçta mağlup olmasını sağladı” dedi. “Burada üçüncü sınıf futbolculara hakemlik yaparsınız. Yarın Van Persie,  Nani, Diego, Sneijder, Eto'o olmaz” yorumunda bulunan Yıldırım, “Üçüncü sınıf futbolcularla oynadığımız için tribünler zevk almaz. TFF hangi ligi yönettiğinin farkına varmaz ve hakemlerin hepsinin değeri olmaz. Kaşarlanmış hakemlerle bu iş yürümez. Saha komiseri oyuncunun kolundan tutamaz. Böyle bir yetkisi de hakkı da yok. Komiserin parasını ben ödüyorum, bundan sonra ödemeyeceğimi TFF'ye bildirdim. Sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu gidip betonun üzerinde bir ısınma yapamaz” çıkışını yaptı. Hakemlerle ilgili gençleştirmenin korkmadan yapılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Ali Palabıyık'ı bizim maçı idare etti. Beşiktaş ve Galatasaray maçları da idare etti o zaman derbi de idare edebilir. Aynısı Mete  Kalkavan için de geçerli” dedi.








Etiketler: Yıldırım  Cüneyt  Çakır  Hakem  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER