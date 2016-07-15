

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'nın Nice kentinde 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı karşısında, Fransa ile dayanışma göstererek Türkiye'de de bayrakların yarıya indirildiğini söyledi.







Fransa'daki saldırıya karşı Twitter hesabından Fransızca olarak tepkisini dile getiren Başbakan Binayı Yıldırım, İstanbul'da cuma namazı çıkışında konuştu. Yıldırım, "Dayanışma gösteriyoruz, bayraklarımızı yarıya indiriyoruz. Tekrar Fransız halkının başı sağ olsun diyorum" dedi.