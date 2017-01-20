YILDIRIM, BAHÇELİ'Yİ SAVUNDU: DEVLET BEY'İ TANIMAMIŞLAR
Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili çıkan "siyasi rüşvet" iddialarına "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili "siyasi rüşvet" eleştirilerine sert çıkarak "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır." dedi.
"2. TURU BUGÜN TAMAMLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ"
Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Anayasa değişikliğinin 2. tur oylaması yapılıyor. Bugüne kadar 11 madde oylandı. Her şey yolunda giderse bugün tamamlamayı ümit ediyoruz.
"DEVLET BEY'İ TANIMAMIŞLAR"
Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır."
kaynak:haberler
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