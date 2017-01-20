Melih Gökçek Açıkladı: Ulus Pavyonları Tarih Oluyor
Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu
Beyaz Saray'dan Çıktı, Eve Trenle Döndü!
Mülteci Kampında Patlama !
Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!
Karşınızda 2018 Ford Mustang
Imagine Cup İçin Başvurular Başladı
Gabe Newell Donald Trump Yarışı
Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!
Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor
Norveç, Ulusal Analog Radyo Yayınlarını Sonlandırdı
Oled Ekranlı İphone, İphone X İsmiyle Gelebilir!
El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!

yıldırım, bahçeli'yi savundu: devlet bey'i tanımamışlar

YILDIRIM, BAHÇELİ'Yİ SAVUNDU: DEVLET BEY'İ TANIMAMIŞLAR

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'yle ilgili çıkan "siyasi rüşvet" iddialarına "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar." dedi.

Tarih : 20 Ocak 2017, 14:23
Puan Ver : Yıldırım, Bahçeli'yi Savundu: Devlet Bey'i Tanımamışlar(10/10)11


 Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili "siyasi rüşvet" eleştirilerine sert çıkarak "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır." dedi.



"2. TURU BUGÜN TAMAMLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ"



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Anayasa değişikliğinin 2. tur oylaması yapılıyor. Bugüne kadar 11 madde oylandı. Her şey yolunda giderse bugün tamamlamayı ümit ediyoruz.



"DEVLET BEY'İ TANIMAMIŞLAR"



Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar sanıyorum ki Sayın Devlet Bey'i tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır."



 



kaynak:haberler








Etiketler: Yıldırım  Bahçeli  Yi  Savundu  Devlet  Bey  İ  Tanımamışlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER