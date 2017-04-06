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YILDIRIM: ATATÜRK 'VASİYET' ETTİ, CHP 'VESAYET' ANLADI


YILDIRIM: ATATÜRK 'VASİYET' ETTİ, CHP 'VESAYET' ANLADI
Tarih : 06 Nisan 2017, 13:23
Puan Ver : Yıldırım: Atatürk 'vasiyet' Etti, Chp 'vesayet' Anladı(10/10)7


Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen "101 Dev Eser"in toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP'ye yüklenen Yıldırım'ın şu mesajları verdi:



"İZMİR VATANSEVERLERİ DENİZE DÖKMEZ"



CHP'li bir densiz milletvekilinin dediği gibi demiyoruz, İzmir vatanseverleri denize dökmez, İzmir PKK'yı, FETÖ'yü denize döker, Türkiye düşmanlarını denize döker. İzmir ile sen dalga mı geçiyorsun? İzmir, istiklalin, zaferin başarıyla kazandırıldığı şehirdir. İzmir, Cumhuriyet'i kuran şehirdir. İzmir, demokrasiyi, çok partili hayatı başlatan şehirdir. İzmir, her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık yüzüdür. Sizin gibi kin, nefret kusan insanların İzmir'de yeri yok, İzmirlilerin arasında yeri yok.



"VASİYETİ VESAYET ANLAMIŞLAR"



CHP, Atatürk'ten partiyi devraldığında Atatürk onlara bir vasiyet etti, 'Muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşı'. Onlar o gün vasiyeti vesayet anlamışlar ve vesayetin peşinden bir türlü ayrılmıyorlar. Yahu kardeşim yanlışı düzeltin. Atatürk vasiyet etti, 'vesayet' demedi. Vesayetten bu ülkeye hayır gelmez. Milletin iradesine tabi olun. İtaat edin millete, rahat edin. Millete karşı, millete rağmen siyaset olmaz, 16 Nisan'da da millete karşı siyasetin işe yaramadığını siz de göreceksiniz.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Yıldırım  Atatürk    Vasiyet    Etti  Chp    Vesayet    Anladı  
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