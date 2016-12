Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün bölücü terör örgütünde gözünü kırpmadan toplulukların içerisine girip kendini patlatarak insanların hayatını yok eden; devletin silahını, tüfeğini, uçağını, helikopterini alarak, vatandaşlarımızın üzerine gözünü kırpmadan ateş açanlar, şüphesiz bizim amaçladığımız, bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler değiller. Demek ki bir yerde eksik bıraktığımız bir şey var. Onu mutlaka bulmalıyız ve telafi cihetine gitmeliyiz." dedi.







Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.







Konuşmasında insan hakları konusunu önemsediklerini, her çocuğun insan hakkı bilinciyle yetişmesi ve hakkına sahip çıkabilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Çocuklarımız hem evrensel olanı hem de yerel olanı birlikte öğrenmeli, birlikte değerlendirmeli. Yeniye ve yeni olana açık, öğrenmekten, araştırma yapmaktan zevk alan, kitapları bir arkadaş, bir dost bilen öğrenciler mutlaka bizim geleceğimizdir. Her çocuk, biriciktir her çocuk, keşfetmeyi bekleyen bir evrendir. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesinde en büyük rehberlik görevi şüphesiz sizler ve anne babalardır." ifadesini kullandı.







