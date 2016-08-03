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YILDIRIM: 3 TANE ÇIKTI BİR TANE DAHA GELİYOR


YILDIRIM: 3 TANE ÇIKTI BİR TANE DAHA GELİYOR
Tarih : 03 Ağustos 2016, 14:20
Puan Ver : Yıldırım: 3 Tane Çıktı Bir Tane Daha Geliyor(0/10)


3 TANE KARARNAME ÇIKTI BUNDAN SONRA DA ÇIKACAK



"Bugüne kadar 3 tane kanun hükmünde kararname çıktı. Bundan sonra da çıkacak. Önümüzdeki günlerde yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlanacak. Onunla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor."



"Bilgiye sahip olmazsanız başınıza gelecek olaylara tedbir alamazsınız, almakta geç kalırsınız. Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızın izahı, özeti budur. Eğer yeterli istihbarat alınabilseydi, o istihbarat vakitlice elde olabilseydi, belki de bu mesele bu noktaya gelmeyebilirdi."



Yıldırım: 15 Temmuz'da istihbarat MİT'e yönelik saldırı olacak diye geliyor.



Başbakan Yıldırım: "(Devlet Memurları Kanunu) 657 değişmiyor, 657'ye mesnet, temel teşkil eden anayasa hükmü var. Anayasa hükmü, onda bir değişiklik öneriyoruz. Değişiklik önerimiz şu, bir devlet memuru var, bir devlette çalışan kamu işçisi var, sözleşmeli var, değişik sözleşme, kadro karşılığı sözleşmeli var, bütün bu statülerin tek bir ad olarak ele alınması, bunun adı kamu çalışanı olabilir. Kamu çalışanı deyince herkesi kapsar. Bu şekilde bir düzeltme, yaşanacak ihtilafları, davaları da ortadan kaldırır diye düşünüyoruz. Onu esas alarak da anayasaya uygun kanun yapılabilir."








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