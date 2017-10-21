YILDA 7 MİLYON EURO KAZANAN NASRİ'NİN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Antalyasporlu taraftarlar, kazandıkları Kasımpaşa maçında kötü performans gösteren Nasri'yi ıslık yağmuruna tuttu.
Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Leonardo yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
NASRİ TARAFTARLARIN HEDEFİNDE
Maçın son anlarına girildiğinde ise Antalyasporlu bir grup taraftarın hedefinde Samir Nasri vardı. Yıllık 7 milyon euro kazandığı öğrenilen Fransız yıldız, vasatın üstüne çıkamayınca ayağına her top aldığında ıslıklandı.
TAKIM İÇİNDEKİ DENGELERİ BOZAR
Bilindiği üzere takımından gönderilen Rıza Çalımbay da, Fransız futbolcunun çok para kazandığını, bu durumun kulüp içindeki dengelerin bozacağını söylemişti. Nasri, yıldız futbolcu olduğunu ve istediği gibi futbol oynayacağı söylemiş, bu duruma razı olmayan Çalımbay ise görevinden alınmıştı.
Yüsek ücret alan ancak istenilen performansı sahaya yansıtamayan Samir Nasri, taraftarların tepkisini topladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar