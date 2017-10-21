Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Leonardo yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

NASRİ TARAFTARLARIN HEDEFİNDE

Maçın son anlarına girildiğinde ise Antalyasporlu bir grup taraftarın hedefinde Samir Nasri vardı. Yıllık 7 milyon euro kazandığı öğrenilen Fransız yıldız, vasatın üstüne çıkamayınca ayağına her top aldığında ıslıklandı.

TAKIM İÇİNDEKİ DENGELERİ BOZAR

Bilindiği üzere takımından gönderilen Rıza Çalımbay da, Fransız futbolcunun çok para kazandığını, bu durumun kulüp içindeki dengelerin bozacağını söylemişti. Nasri, yıldız futbolcu olduğunu ve istediği gibi futbol oynayacağı söylemiş, bu duruma razı olmayan Çalımbay ise görevinden alınmıştı.

Yüsek ücret alan ancak istenilen performansı sahaya yansıtamayan Samir Nasri, taraftarların tepkisini topladı.

Kaynak: haberinburada