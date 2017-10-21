YILDA 43 MİLYON TL KAZANAN EFSANE FUTBOLCU, PLASTİK KAŞIKLA YER SOFRASINA OTURDU
Katar'da yıllık 43 milyon TL kazanan İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, plastik kaşıkla yer sofrasında pilav ve tavuk yedi.
Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'da forma giyen İspanyol futbolcu Xavi'nin, sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı gündeme oturdu. Katar ekibinden yıllık 43 milyon TL kazanan efsane futbolcu, plastik kaşıkla yer sofrasında pilav ve tavuk yerken görüntülendi.
BARCELONA'DA EFSANE OLMUŞTU
2 sezon önce Barcelona'dan ayrılan 37 yaşındaki futbolcunun 1'i Dünya Kupası ve 4'ü Şampiyonlar Ligi Kupası olmak üzere 30 kupası bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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