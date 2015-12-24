YILBAŞINDAN SONRA SİGARA FİYATLARINA BÜYÜK ZAM
Yılbaşından sonra sigara fiyatlarına büyük zam gelmesi bekleniyor.
Sigaraya yapılacak olağan zammın yanı sıra fiyatlara SGK payı da eklenecek. SGK payının paket başına 50 kuruş olması planlanıyor.
Foto: Depophotos Sigara içenlerin içmeyenlere göre kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin daha yüksek olması ve bu pahalı tedavilerin SGK tarafından finanse edilmesi, yeni bir uygulamayı gündeme getirdi.
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılması beklenen düzenlemeye göre, sigara satışlarından paket başına SGK payı alınacak.
Düzenleme yasalaşırsa sigaralara paket başı 50 kuruş civarında SGK zammı yapılması bekleniyor.
Böylece; Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilave gelir kaynağı sağlanacağı gibi sigara tiryakilerinin muhtemel sağlık masrafları da paket paket tahsil edilecek.
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