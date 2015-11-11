ANTALYA'da geçen yılbaşı akşamı birlikte olmak istediği iki hayat kadından memnun kalmayınca, bu kadınları getiren erkek üniversite öğrencisine tecavüz eden, kız arkadaşına da cinsel saldırıda bulunan Oktay Dursunoğlu ile 2 arkadaşına ceza yağdı.



Antalya'da madeni yağ satışı yapan 39 yaşındaki Oktay Dursunoğlu, geçen aralık ayında tanıştığı erkek üniversite öğrencisi G.Ö.'den, yılbaşı akşamı için 2 hayat kadını getirmesini istedi. G.Ö., arkadaşı H.Y.'yi de yanına alarak, yılbaşı akşamı 2 hayat kadınıyla Dursunoğlu'nun evine gitti. Eve gelen kadınlardan memnun kalmadığnıı söyleyen Dursunoğlu, G.Ö.'ye silah zoruyla tecavüz etti, kendi arkadaşı Mehmet Çumkur'a da oral seks yaptırdı. Oktay Dursunoğlu'nun diğer arkadaşı İsmail Özdil de G.Ö.'ye benzer cinsel saldırıda bulundu.







Yılbaşı gecesinin masrafı olarak Görkem Ö. ile Harun Y.'den 2 bin lira isteyen Oktay Dursunoğlu, "Bu parayı vermezseniz sizi öldürür, cesedinizi köpeğime yedirtirim" diyerek 2 genci tehdit etti. Ertesi gün 2 gencin telefonlarını 500 liraya sattırıp parasını alan Oktay Dursunoğlu, "Bana kız bulacaksın" diyerek, G.Ö.'yü tehdit etti.