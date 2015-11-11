O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yılbaşındaki tecavüz dehşetine ceza yağdı!

YILBAŞINDAKİ TECAVÜZ DEHŞETİNE CEZA YAĞDI!

ANTALYA'da geçen yılbaşı akşamı birlikte olmak istediği iki hayat kadından memnun kalmayınca, bu kadınları getiren erkek üniversite öğrencisine tecavüz eden, kız arkadaşına da cinsel saldırıda bulunan Oktay Dursunoğlu ile 2 arkadaşına ceza yağdı.

Tarih : 11 Kasım 2015, 12:13
Puan Ver : Yılbaşındaki Tecavüz Dehşetine Ceza Yağdı!(9/10)11


Antalya'da madeni yağ satışı yapan 39 yaşındaki Oktay Dursunoğlu, geçen aralık ayında tanıştığı erkek üniversite öğrencisi G.Ö.'den, yılbaşı akşamı için 2 hayat kadını getirmesini istedi. G.Ö., arkadaşı H.Y.'yi de yanına alarak, yılbaşı akşamı 2 hayat kadınıyla Dursunoğlu'nun evine gitti. Eve gelen kadınlardan memnun kalmadığnıı söyleyen Dursunoğlu, G.Ö.'ye silah zoruyla tecavüz etti, kendi arkadaşı Mehmet Çumkur'a da oral seks yaptırdı. Oktay Dursunoğlu'nun diğer arkadaşı İsmail Özdil de G.Ö.'ye benzer cinsel saldırıda bulundu.

 

Yılbaşı gecesinin masrafı olarak Görkem Ö. ile Harun Y.'den 2 bin lira isteyen Oktay Dursunoğlu, "Bu parayı vermezseniz sizi öldürür, cesedinizi köpeğime yedirtirim" diyerek 2 genci tehdit etti. Ertesi gün 2 gencin telefonlarını 500 liraya sattırıp parasını alan Oktay Dursunoğlu, "Bana kız bulacaksın" diyerek, G.Ö.'yü tehdit etti.








Etiketler: Yılbaşındaki  Tecavüz  Dehşetine  Ceza  Yağdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER