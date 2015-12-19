

Dev sahne







Hande Yener, Beşiktaş Belediyesi'nin organizasyonuyla Akmerkez'in önünde halk konseri verecek. 31 Aralık gecesi İstanbullulara büyük bir görsel şov ve müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Yener'e konserde 30 kişilik dans ekibi eşlik edecek. Konser için 500 metrekarelik dev bir sahne kurulacak.







İki yerde birden







Demet Akalın, yılbaşı gecesi iki yerde birden sahne alacak. Şarkıcı ilk olarak saat 21.00'de Wyndham Grand İstanbul Levent'te konser verecek. Ardından soluğu Ataşehir'deki Afro Club'ta alacak. Saat 01.30'da başlayacak konserde Akalın, DJ Suat Ateşdağlı eşliğinde sevilen şarkılarını söyleyecek.







Yeni yılda İzmir'de







Murat Dalkılıç, yeni yılın ilk gecesini İzmir Arena'da sevenleriyle karşılıyor. Kendisi de İzmirli olan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.







Zorlu ile eğlence







Banu Zorlu, İstanbul Martı Hotel'de sahneye çıkacak. 20.30'da konserine başlayacak olan Zorlu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalacak.







Zamanda yolculuk







Türk pop müziğine yön veren efsane grup MFÖ, yeni yılda Suada Club'ta sahneye çıkacak. Grup, unutulmaz şarkılarıyla konukları zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Yeni yıla MFÖ şarkılarıyla girmek istiyorsanız, yerinizi



bir an önce ayırtın.







Şölen gecesi







Ziynet Sali, Cevahir Otel Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek. 2 bin kişilik salonda konser verecek olan şarkıcı gecede Cengiz Abazoğlu imzalı 3 kostüm değiştirecek. Sali, programı öncesi de hayli iddialı konuştu: “Yılbaşı konseri değil bir şölen gecesi hazırlıyorum, 6 saatlik dolu dolu bir program ile eğlenceye doyacağız.”







Günay'da Şevval Sam var







Toprak Kokusu adlı yeni halk müziği albümünü çıkaran Şevval Sam, yılbaşı gecesi Şişli'de hizmet veren Günay Restorant'ta sahne alacak. Sam, yeni albümündeki türkülerin yanı sıra sevilen şarkıları söyleyecek.







Dünden bugüne







Bengü, yeni yıla Hilton Convention Hall 1 konseriyle merhaba diyor. Dünden bugüne sevilen şarkıları seslendirecek olan şarkıcıdan önce Dicle Olcay sahneye çıkacak.







Serdar Ortaç







2016 yılını Cratos Premium Hotel & Casino'da karşılayacak.







Gülben Ergen







“Kalbimi Koydum” adlı yeni albümüyle beğeni toplayan Gülben Ergen'in yılbaşında adresi Merit Park Hotel & Casino...







Funda Arar







Şarkıcı, Merit Crystal Cove Hotel'de konser verecek.







Sibel Can







Yılbaşı konserini Kıbrıs'ın Bafra ilçesinde yer alan Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de verecek.