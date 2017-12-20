Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ın pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı turlarında geçen yıla göre ciddi bir artış olduğunu söyledi. Acentelerden alınan bilgiye göre yılbaşı turlarında geçen yıla göre yüzde 30-50 arasında talep artışı yaşandığını aktaran Ulusoy, yılbaşı tatili dolayısıyla 2 gece 3 gün ve 3 gece 4 günlük turlara talebin yüksek seviyede bulunduğunu bildirdi.

TATİLİN EKONOMİK GETİRİSİ 250 MİLYON LİRA OLACAK

Yılbaşı tatilini kapsayan 3 günlük sürede günübirlik turlara da ilgi gösterildiğini ifade eden Ulusoy, "Günübirlik turları da eklediğimiz zaman seyahat acenteleri vasıtasıyla 150-200 bin civarında kişinin yılbaşını da kapsayan haftada tatile çıkacağını düşünüyoruz. Bunun sonucu oluşacak ekonomik büyüklüğün ise 200-250 milyon lira aralığında olmasını bekliyoruz" dedi.

Talebin önemli kısmının yurtiçi turlara yönelik olduğunu, yurtdışı talebin yüzde 15'ler düzeyinde bulunduğunu anlatan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Yurt dışında İtalya, Orta Avrupa, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yanı sıra vizesiz Balkan ülkeleri, Kıbrıs ve Ukrayna talep gören yerler arasında. Yurt içinde yılbaşı tatili yapmayı planlayan vatandaşlarımızın tercihinde ise ilk sıralarda kayak merkezleri bulunuyor. Uludağ başta olmak üzere Kartalkaya, Erzurum/Palandöken, Kartepe, Erciyes ve Sarıkamış kayak merkezlerine talebin yanı sıra termal tesislerde Afyonkarahisar, Bursa ve Yalova'ya da ilgi bulunmakta. Bunun yanı sıra Antalya bölgesindeki yılbaşı programlarıyla öne çıkan tesislere talep bulunmaktadır."

OTELLERDE YÜZDE 70-80 DOLULUK BEKLENTİSİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da yılbaşında Antalya'ya daha çok Burdur, Konya, Isparta gibi çevre şehirlerden hareket olacağını dile getirdi.

Uçakla gidiş gelişlerin kolay olması nedeniyle İstanbul'un hareketli olacağını beklediklerini aktaran Duran, Ege'de ise çok büyük bir hareket olmadığını söyledi.

Duran, eğlence programı olan veya önemli isimlerle aktivite yapan otellerin yüzde 70-80 doluluğa ulaştığını belirterek, "Türkiye'de vatandaşların yılbaşı programları genelde son bir haftada şekillenir. Otellerde yüzde 90-100 doluluk beklemiyoruz fakat program yapan otellerde yüzde 70-80 doluluklar olacak. Yılbaşı hareketliliği önümüzdeki hafta daha da şekillenir" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada