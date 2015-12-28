

Yılbaşı tatili 3 gün olacak. Yani 31 Aralık'ta tatil yok. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı tatili dolayısıyla yolculukların 29 Aralık Salı günü yoğunlaşacağını ifade ederek, "Ekonomik kriz ve kış dönemine denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatilinde vatandaşlar, tatil yöreleri yerine genellikle kısa ve uzun mesafe yolculukları tercih etti" diye konuştu.







Vatandaşların uzun mesafede uçağı, kayak turizminde de özel araçlarını tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, otobüs biletlerinin tükendiğini ancak yılbaşı tatili yolculuğunda tercihi otobüs olanlar için D1 ve D4 kapsamında 29 Aralık Salı ve 4 Ocak Pazartesi günleri için 4 bin 500 ilave sefer konulacağını söyledi.







Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine, normal günlerde 22 bin olan otobüs seferi sayısının yılbaşı, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığına dikkati çeken Yıldırım, yılbaşı dolayısıyla günlük 800 bin, toplamda ise yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet vereceklerini ifade etti.







Yılbaşı tatili için bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu. Yıldırım, "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın. Tatil dönüşünde sıkıntı yaşanmaması için biletlerin gidiş-dönüş şeklinde alınmalarını öneriyoruz" dedi.