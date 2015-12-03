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YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?


YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Tarih : 03 Aralık 2015, 12:02
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2016 yılbaşı bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla yılbaşı tatilinin olup olmayacağı tartışma yarattı.

 

Bu sene yılbaşı Perşembe gününe denk geliyor. Eğer 31 Aralık Perşembe günü tatil edilirse, 1 Ocak Cuma günü ve haftasonu ile birlikte Yılbaşı tatili 4 gün olacak. Fakat henüz 2016 Yılbaşı tatili ile ilgili açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili için Bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.








Etiketler: Yılbaşı  Tatili  Kaç  Gün  Olacak    haber

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