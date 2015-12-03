YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2016 yılbaşı bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla yılbaşı tatilinin olup olmayacağı tartışma yarattı.
Bu sene yılbaşı Perşembe gününe denk geliyor. Eğer 31 Aralık Perşembe günü tatil edilirse, 1 Ocak Cuma günü ve haftasonu ile birlikte Yılbaşı tatili 4 gün olacak. Fakat henüz 2016 Yılbaşı tatili ile ilgili açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili için Bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.
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