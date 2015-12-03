

2016 yılbaşı bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla yılbaşı tatilinin olup olmayacağı tartışma yarattı.







Bu sene yılbaşı Perşembe gününe denk geliyor. Eğer 31 Aralık Perşembe günü tatil edilirse, 1 Ocak Cuma günü ve haftasonu ile birlikte Yılbaşı tatili 4 gün olacak. Fakat henüz 2016 Yılbaşı tatili ile ilgili açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili için Bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.