

Yılbaşı akşamında sağlıklı beslenme ihtimali düşük. Yeni yılın ilk gününde, aldığınız fazla kalorilerin etkisini azaltacak bir beslenme düzeni sağlığınıza ve moralinize iyi gelir







Yılın ilk gününün öğünleri, beslenmede dengeyi yeniden oturtmak adına yılbaşı akşamında yediğiniz besinlerden daha fakir olan öğünlerden oluşmalıdır. Bir gece önce fazla miktarda kuruyemiş, meyve, tatlı, pilav, makarna gibi besinler tükettiyseniz yüksek miktarda yağ ve karbonhidrat almışsınız demektir. Bu yüzden ertesi günün diyeti düşük yağlı ve karbonhidrattan fakir olmalıdır. Yılbaşı gecesi normalde yapmanız gereken su tüketiminin yerine genellikle gazlı meşrubatlar, çay ve kahve geçtiğinden vücudun ödem miktarı da artmıştır, bu yüzden de ertesi gün su tüketimine de mutlaka dikkat edilmelidir. Beslenme ve diyet uzmanı Müge Güzey Akansel yılın ilk günü nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatıyor.







KAHVALTI PROTEİN AĞIRLIKLI



Yılın ilk gününe yüksek kaliteli protein içeren ve tam tahıllardan oluşan bir kahvaltı ile başlamak gün boyunca iştah dengenizin korunmasına yardımcı olur. Kahvaltıda maydanoz, dereotu gibi yeşilliklerinden yararlanmak hem ödem söktürücü etki yaratacak, hem lif alımını artırarak tokluk süresinizi uzatacak hem de C vitamini ihtiyacınıza destek olacaktır.







ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİNDE SEBZE



Ana öğünlerde sebze ağırlıklı beslenmek ve yanına yoğurt ya da az yağlı peynir eklemek, ihtiyacınız olan lif, vitamin ve protein alımınızı sağlıklı bir şekilde yapmanızı sağlayacak ve günü düşük kalori ile tamamlamanızı sağlayacaktır.







kaynak:sabah