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YILBAŞI SEPETLERİNDEN ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİ KALDIRILDI


YILBAŞI SEPETLERİNDEN ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİ KALDIRILDI
Tarih : 05 Kasım 2015, 11:03
Puan Ver : Yılbaşı Sepetlerinden Alkol Ve Tütün Mamulleri Kaldırıldı(10/10)8


Resmi Gazete'de bu sabah yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kararına göre, “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik'in 19 uncu ve 20 nci maddeleri çerçevesinde, Kurumumuzdan alınmış perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesine haiz perakende satış yerlerinde satışa sunulan yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamullerinin ve alkollü içkilerin yer almaması” kararı alındı.



'YURTTAŞ İÇİN SAĞLIKLI'



Türkiye Esnaf ve Saanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken daha önce ruhsatı olan olmayan her işletmenini kafasına göre alkollü yılbaşı sepeti hazırladığını belirtirken şimdiki uygulamanın bunu ortadan kaldıracağını belirtti. Marketlerin alkollü yılbaşı sepeti satamamaktan dolayı ekonomik zarara da uğrayabileceğini vurgulayan Palandöken, “ Daha evvelden biz ikaz ediyorduk. Bu sepetler ruhsatla satıldığı zaman denetime tabi olur. Yılbaşı sepetini ruhsatıyla yapan insanlar ekonomik bir kayba uğrayacak. Yurttaş için ise sağlık açısından olumlu bir durum” dedi.



KARARA KARŞI DAVA AÇILABİLİR

Kararı 'maksadını aşan ve yasaklayıcı bir idari karar olarak" yorumlayan Avukat Cevat Kazma "Alkol ve tütün mamüllerini satma yetkisi olmayan işletmeler, içinde bu tür ürünlerin olduğu sepetleri satması yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Ancak satma yetkisi olan işletmelerde, marketlerde hem alkollü hem de alkolsüz ürünlerin olduğu sepetler bulunuyor. Maksadını aşan ve yasaklayıcı bir idari karardır. Alkol ve tütün mamülleri satma ruhsatı olan işletmeler, bu tür sepetleri de hazırlayarak satma yetkisine sahiptir. Zincir marketler, alkol ve tütün mamülleri satma ruhsatı olan işletmeler bu karara karşı 60 gün içerisinde idari işlemin iptali davasını idare mahkemelesinde açabilirler. Bu kazanılmış bir haktır ve idari bir işlem ile yasaklanamaz."








Etiketler: Yılbaşı  Sepetlerinden  Alkol  Ve  Tütün  Mamulleri  Kaldırıldı    haber

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