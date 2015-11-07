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yılbaşı sepeti kararına ilk itiraz ankara'dan

YILBAŞI SEPETİ KARARINA İLK İTİRAZ ANKARA'DAN

Ankara Barosu Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (TAPDK) yılbaşı sepetlerine getirdiği alkol yasağı için iptal davası açtı.

Tarih : 07 Kasım 2015, 12:58
Puan Ver : Yılbaşı Sepeti Kararına İlk İtiraz Ankara'dan(8/10)5


Ankara Barosu Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (TAPDK) yılbaşı sepetlerine getirdiği alkol yasağı için iptal davası açtı.



Danıştay'a sunulan dava dilekçesinde, TAPDK'nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 19 ve 20. maddelerine dayanarak yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin yer almaması yönünde karar aldığı anımsatıldı.



Dilekçede, “Dava konusu karar, herşeyden önce özel hayata açıkça müdahale olup Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırıdır. İnsanların hediye seçme özgürlüklerine kurul kararı ile bu şekilde müdahale edilmesi, açıkça hukuka aykırıdır.” denildi.



Dava dilekçesinde TAPDK karanının yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.








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