

Milyonlarca insanın hayalini kurduğu, 31 Aralık 2016 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye bu yıl için 60 milyon lira olarak belirlendi.İşte son 10 yıl kazandıran şanslı numaralar ve ikramiye tutarları... Herkesin hayalinde çekiliş ile belirlenecek olan 7 rakamı doğru sıra ile biletinde görmek.



Peki son 10 yılda hangi rakamlara büyük ikramiye çıktı? Cnnturk.com Ekonomi Servisi olarak son 10 yıldaki rakamları analiz ettik. Amorti ve büyük ikramiye çıkan rakamlar üzerinden değerlendirildiğinde oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor.



Amortide 2 ve 8 büyüsü Son 10 yılın 3'ünde 2 ve 8 rakamları yan yana amorti olarak çıktı. En çok çıkan amorti rakam unvanı ise 5 kez ile 8'e ait... Ardından 4 kez de 2 rakamı amorti olarak seçildi.



Amorti rakamlar arasında en az çıkan rakam ise 1,3,4 ve 6 oldu. Bu rakamlar ise 10 yılda 1'er kez çıktı.



Gelelim büyük ikramiye isabet eden numaralara... Herkesin düşlerini süsleyen 7 haneli rakamlar arasında ilk rakam olarak dağılımda tam bir eşitlik söz konusu...



İlk rakam olarak 7 hiç çıkmadı Son 10 yılda çıkabilecek 10 rakamın tamamı sadece bir tanesi hariç birer kez en başta yer aldı. 10 yılda hiç çıkmayan ilk rakam ise 7 oldu.



10 yılda sadece 2 rakamı iki kez ilk rakam olarak çıkmış.



Onlar da 2014 ve 2015 büyük ikramiye çekimleri olmak üzere arda arda yıllarda çekildi.



Büyük ikramiye isabet eden numaraların son rakamında ise ilk rakamın aksine bir kısırlık söz konusu.



10 yılda büyük ikramiye isabet eden numaralara arasında 3'er kez 3 ve 0 sıfır rakamları son rakam olarak çıktı.



2,5,6,7 ve 8 rakamları asla son rakam olarak düşmemiş.



10 yıl boyunca sadece büyük ikramiyeler dikkate alındığında ise ödenen toplam ikramiye tutarı 375 milyon liraya ulaştı.



Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılacak.



Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.



Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak.







kaynak:sonhaber