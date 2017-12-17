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Yılbaşı İkramiyesi İçin Nimet Abla Gişelerinde Uzun Kuyruklar Oluştu

YILBAŞI İKRAMİYESİ İÇİN NİMET ABLA GİŞELERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarih : 17 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Yılbaşı İkramiyesi İçin Nimet Abla Gişelerinde Uzun Kuyruklar Oluştu(6/10)2

Yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Umudu Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon liraya bağlayan yüzlerce kişi, Eminönü'ndeki Nimet Abla gişelerine akın etti.

YAĞMURA RAĞMEN SAATLERCE BEKLEDİLER

Yağmura rağmen gişenin önünde uzun kuyruk oluşturanlar saatlerce bekledi. Yılbaşı ikramiye bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Eminönü'ndeki uzun kuyrukta beklemek istemeyenler de çevredeki seyyar satıcılardan yılbaşı bileti aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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