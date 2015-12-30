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yılbaşı için rusya'ya giden 11 türk geri gönderildi

YILBAŞI İÇİN RUSYA'YA GİDEN 11 TÜRK GERİ GÖNDERİLDİ

Yılbaşı tatilini geçirmek için Rusya'nın Saint Petersburg şehrine giden 11 Türk yolcu, ilk uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Tarih : 30 Aralık 2015, 09:03
Puan Ver : Yılbaşı İçin Rusya'ya Giden 11 Türk Geri Gönderildi(5/10)6


Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle dün Sabah saat 11.00'da TK-401 seferiyle Rusya'nın Saint Petersburg şehrine gitmek isteyen 11 Türk yolcu pasaport kontrolünde çeşitli bahanelerle Rusya'ya alınmayıp geri Türkiye'ye gönderildi.



DHA muhabirinin telefonla ulaştığı geri gönderilen yolculardan O. P. şunları anlattıi: "Yeni yılı Saint Petersburg'da girmek için dün sabah saat 11.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan St.Petersburg'a uçtum. Öğlen sıralarında St. Petersburg Havalimanı'na indik. Pasaport kontrolüne sıraya girmek için gittiğimde Türk yolcuları özel bir masaya yönlendirildi. 11 Türk vatandaşıydık. Bir hanımefendi de Ukrayna uyruklu Türk pasaportlu yolcuydu. Pasaport polisi bana 'Niye Rusya'ya geldin? Rus seyahat sigortan var mı?' diye sordu. Sigortamın olduğunu söyledim. Daha sonra beyaz bir kağıtta, 'bu insanların seyahat yapacak parası yoktur' yazan evrak ile bizi yani 11 Türk vatandaşını ülkelerine almadılar. Kalabalık polis eşliğinde üzerimiz aranarak X-RAY cihazından geçirilerek ilk uçakla Türkiye'ye gönderildik. THY yetkilileri bize yardımcı olmak istedi. Ama Rus polisleri sözlü olarak onları ikaz etti"








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